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Erzurum'da korkutan deprem! AFAD son dakika verileri açıkladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Erzurum&#039;da korkutan deprem! AFAD son dakika verileri açıkladı
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Erzurum'un Köprüköy ilçesinde 3,9 büyüklüğünde korkutan bir deprem oldu. Saat 01.23 sıralarında meydana gelen deprem, yerin 6,89 kilometre derinliğinde ölçüldü. AFAD depreme yönelik son dakika verileri paylaştı.

Yurdun dört bir yanından deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Erzurum'da korkutan bir deprem yaşandı.

3,9 ŞİDDETİNDE SALLANDILAR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Erzurum'un Köprüköy ilçesinde 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Erzurum'da korkutan deprem! AFAD son dakika verileri açıkladı - 1. Resim

DEPREME YÖNELİK VERİLER

AFAD'IN verilerine göre, saat 01.23 sıralarında gerçekleşen deprem, yerin 6,89 kilometre derinliğinde ölçüldü. Depremde herhangi bir olumsuz duruma rastlanılmadı.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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