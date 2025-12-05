İstanbul'da 2 şahsın çalıntı motosiklet ve ruhsatsız tabanca ile 'Casperlar' ve 'Çirkinler' adına eylem hazırlığındayken yakalanması sonrası yürütülen soruşturmada çeşitli suçlara karıştığı ve örgütle bağlantılı olabileceği değerlendirilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından İstanbul'da 3 Aralık tarihinde 'Casperlar' ve 'Çirkinler' adına 2 şahıs, çalıntı motosiklet ve ruhsatsız tabanca ile eylem hazırlığındayken yakalanarak cezaevinde gönderildi.

Tutuklamaların ardından söz konusu çetelere yönelik yürütülen soruşturma derinleştirildi. Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda 21 Kasım tarihinde Esenyurt'ta bir adresin kurşunlanması eylemini gerçekleştirdikleri tespit edilen 1'i suça sürüklenen çocuk olmak üzere 3 şüpheli, 25 Kasım tarihinde Bakırköy ilçesinde faaliyet gösteren bir oto galerinin kurşunlanmasına ilişkin 2'si suça sürüklenen çocuk 4 şüphelinin olayla bağlantılı olabileceği değerlendirilerek, haklarında yakalamaya yönelik çalışma başlatıldı.

'Casperlar' ve 'Çirkinler' çetesine operasyon! 7 gözaltı

3'Ü SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK, 7 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne verilen talimat sonrası harekete geçen ekipler, belirnen adreslere 5 Aralık günü düzenlenen operasyonlarda, 3'ü suça sürüklenen çocuk olmak üzere 7 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan, şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği ve soruşturmanın da sürdüğü bilgisine ulaşıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası