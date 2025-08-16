Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Prof. Dr. Osman Bektaş, '3 fay hattı kesişiyor' diyerek uyardı! "Demokles'in kılıcı sallanıyor, büyük bir deprem riski var"

Prof. Dr. Osman Bektaş, '3 fay hattı kesişiyor' diyerek uyardı! "Demokles'in kılıcı sallanıyor, büyük bir deprem riski var"

Deprem bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş, bir kentimizin üç aktif fay hattının kesişim noktasında bulunduğunu ve bu durumun büyük bir deprem riski oluşturduğunu açıkladı. "Risk asla küçümsenmemeli" diyen Bektaş, "Şehrin üzerinde Demokles'in kılıcı sallanıyor" şeklinde konuştu.

Deprem bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş, Manisa'nın üç aktif fay hattının kesişim noktasında bulunduğunu ve bu durumun büyük bir deprem riski oluşturduğunu açıkladı.

Bektaş, "Manisa adeta bir deprem fırtınasının göbeğinde yer alıyor" ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Osman Bektaş, 3 fay hattı kesişiyor diyerek uyardı!

3 FAY HATTININ KESİŞTİĞİ KENTTE DEPREM RİSKİ

Manisa'nın Simav Fayı, Gelenbe Fayı ve İzmir Fayı'nın kesişiminde bulunduğunu belirten Bektaş, bu fayların geçmişte büyük yıkımlara yol açtığını hatırlattı. 1969 yılında Alaşehir'de meydana gelen 6.7 büyüklüğündeki deprem ve 2025'te Gelenbe'de beklenen 6.1 büyüklüğündeki depremin, bölgedeki riski daha da artırdığını vurguladı.

Özellikle Uşak Fay Bloğu'nun bu üç fayı tetikleme potansiyeli olduğuna dikkat çeken Bektaş, "Bu faylar birbirini tetikleyecek şekilde hareket ederse, Manisa için ciddi sonuçlar doğurabilir" uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Osman Bektaş, 3 fay hattı kesişiyor diyerek uyardı!

"DEMOKLES'İN KILICI SALLANIYOR"

Bektaş, yerel yönetimleri ve vatandaşları acilen şu önlemleri almaya çağırdı:

  • Binaların depreme dayanıklılık kontrollerinin yapılması.
  • Deprem çantası ve acil durum planlarının hazırlanması.
  • Halkın deprem konusunda bilinçlendirilmesi.

"Risk asla küçümsenmemeli" diyen Bektaş, "Manisa'nın üzerinde Demokles'in kılıcı sallanıyor. Bu bir kader değil, önlenebilir bir durum. Hazırlıklı olmak hepimizin sorumluluğu" şeklinde konuştu.

