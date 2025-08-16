Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde gerçeği aratmayan tatbikat!

17 Ağustos depreminin yıl dönümünde gerçeği aratmayan tatbikat!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
17 Ağustos depreminin yıl dönümünde gerçeği aratmayan tatbikat!
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 17 Ağustos 1999 depreminin yıl dönümünde kamu kurumları ve arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla düzenlenen tatbikat gerçeğini aratmadı. Senaryo gereği meydana gelen deprem sonrasında, yükselen dalgalarla denize sürüklenen ve yıkılarak deniz dibinde kalan bina içerisindeki depremzedeler kurtarıldı.

Kocaeli Gölcük'te, 17 Ağustos 1999'da meydana gelen depremin 26. yıl dönümünde Değirmendere Çınarlık Sahili'nde tatbikat düzenlendi. 

Senaryo gereği meydana gelen deprem sonrası denizde yapılan tatbikata Deniz Polisi, Kocaeli İtfaiyesi, Afet Daire Başkanlığı, Gölcük Belediyesi, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), Gölcük Değirmendere Sualtı Topluluğu Spor Kulübü (DESSAT), GESOTİM, ile Gölcük-Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) ekipleri katıldı. Tatbikata ayrıca Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, arama kurtarma ekiplerinin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş da katılım sağladı.

17 Ağustos depreminin yıl dönümünde gerçeği aratmayan tatbikat! - 1. Resim

YIKILARAK DENİZ DİBİNDE KALAN BİNA İÇERİSİNDEKİ DEPREMZEDELER KURTARILDI

Çınarlık Sahili'nde senaryo gereği meydana gelen deprem sonrasında, yükselen dalgalarla denize sürüklenen ve yıkılarak deniz dibinde kalan bina içerisinde mahsur kalan depremzedeler için kurtarma çalışması başlatıldı. Dalgıçlar tarafından denizde boğulma tehlikesi geçiren ve su altında kalan binanın batığından çıkarılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. 

17 Ağustos depreminin yıl dönümünde gerçeği aratmayan tatbikat! - 2. Resim

Vatandaşların yoğun ilgisi altında başarıyla tamamlanan tatbikat sonrasında Gölcük Belediye Başkanı Sezer, kurtarma ekiplerini tebrik etti.

17 Ağustos depreminin yıl dönümünde gerçeği aratmayan tatbikat! - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

AB ülkesinden Türkiye'ye 'Karadeniz' çağrısı! "Rusya'ya karşı birlik olalım"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Eşi ölünce ihbar etti: Evinden kilolarca ağırlığında servet çıktı! Ekipler taşıyamadı... - YaşamEvinden servet çıktı! Taşıyamadılar...Makedonya'dan geldi, şifayı Kahramanmaraş'ta buldu! "Şimdi çok iyiyim" - YaşamMakedonya'dan geldi, şifayı Kahramanmaraş'ta buldu!Tekirdağ'ın fırtına sınavı! Yürüyüş yolu sular altında kaldı - YaşamTekirdağ'ın fırtına sınavı! Yürüyüş yolu sular altında kaldıAracında altın bulup hemen kameraları inceledi! Mersin'de otobüs şoföründen örnek davranış - YaşamAracında altın bulup hemen kameraları inceledi! Mersin'de otobüs şoföründen örnek davranış19 yaşındaki kimyagerden çığır açan buluş! O ilacın maliyeti 75 dolardan 12 dolara kadar düştü - YaşamÇığır açan buluş: Maliyeti 75 dolardan 12 dolara düştüFırtına İstanbul'u etkisi altına aldı! Tekne alabora oldu, ağaçlar devrildi - YaşamBatan teknedeki 4 kişi için seferber oldular
Sonraki Haber Yükleniyor...