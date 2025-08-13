Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın! 1 işçi hastanelik oldu

3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen 1 işçi ise hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, 1 kişi dumandan etkilendi.

Olay, Uzunçiftlik Mahallesi Mihriban Sokak'taki geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fabrikada elektrik kontağından çıktığı ileri sürülen yangında dumanları fark eden çalışanlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çabasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın! 1 işçi hastanelik oldu - 1. Resim

1 İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangın sırasında içeride bulunan 1 fabrika çalışanı, yoğun dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan işçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. İşçi hastaneye kaldırıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

