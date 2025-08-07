Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Kocaeli'de zincirleme kaza! Bir genç feci şekilde öldü

Kocaeli'de zincirleme kaza! Bir genç feci şekilde öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kocaeli&#039;de zincirleme kaza! Bir genç feci şekilde öldü
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında can pazarı yaşandı. Kazada Hüseyin Boz isimli bir genç sıkıştığı aracın için can verdi.

Kaza, Şekerpınar - Gebze Bağlantı Yolu D-100 Karayolu istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Boz idaresindeki 34 HH 3776 plakalı kamyonet, aynı yönde seyir halinde olan ve sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 06 YA 3831 plakalı kamyon ile 34 UZ 0041 plakalı silo yüklü tırla çarpıştı.

Kocaeli'de zincirleme kaza! Bir genç feci şekilde öldü - 1. Resim

Çarpmanın etkisiyle kamyonette bulunan sürücü Hüseyin Boz araçta sıkıştı.

Kocaeli'de zincirleme kaza! Bir genç feci şekilde öldü - 2. Resim

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Hüseyin Boz'un hayatını kaybettiği belirlendi. Boz'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Gebze Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğü morguna kaldırıldı.

Kocaeli'de zincirleme kaza! Bir genç feci şekilde öldü - 3. Resim

Kaza nedeniyle yolda ulaşım bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlanırken, araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, olaya karışan kamyon ve tır sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hakkında hapis cezası olduğu iddia edilmişti! Survivor Hikmet nerede? Türkiye kararını duyurdu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kartal'da balıkçı barınağında çıkan yangın restoranlara sıçradı! - 3. SayfaKartal'da balıkçı barınağındaki yangın restoranlara sıçradı4 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü! Ailesinin gözü önünde oldu - 3. Sayfa4 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü!Balıkesir'de cinayet! Karısını öldüren adam ormanda intihar etti - 3. SayfaKarısını öldüren adam ormana kaçıp intihar ettiEski belediye başkanın korkunç ölümü! Kızı ile bindiği asansör sonu oldu - 3. SayfaEski belediye başkanın korkunç ölümü!Teslime Hanedan'ın esrarengiz ölümü! Ormada bulundu, yanında 5 kişi birden vardı - 3. SayfaÜniversiteli kızın esrarengiz ölümü!Elazığ'da zincirleme kaza: Yaralılar var - 3. SayfaElazığ'da zincirleme kaza: Yaralılar var
Sonraki Haber Yükleniyor...