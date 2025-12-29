Kocaeli’de kızını rahatsız ettiğini iddia ettiği genci okul bahçesinde silahla rehin alan öfkeli baba, polis ekiplerinin müdahalesiyle gözaltına alındı.

Olay, İzmit ilçesine bağlı Yahyakaptan Mahallesi Kızılay Sokak'taki lisenin bahçesinde meydana geldi.

OKUL BAHÇESİNDE REHİN ALDI

H.Y (43) isimli şahıs, kızını rahatsız ettiğini öne sürdüğü U.C.A. (18) isimli genci takip ederek okul bahçesine kadar izledi, ardından yanındaki silahla rehin aldı. Durumu fark eden okul yönetimi ve öğretmenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, şahsı gözaltına aldı. Olayda kimse zarar görmezken, şüpheli ve rehin alınan genç ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.



İki gencin ailelerinin de haberdar olduğu bir arkadaşlık süreci geçirdikleri ancak ayrıldıktan sonra şahsın genç kızı rahatsız etmeye devam ettiği iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



