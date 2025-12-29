Kanal D ekranlarının popüler dizisi Eşref Rüya''nın yayın tarihinde bu hafta belirsizlik hakim! Eşref Rüya’nın merakla beklenen 28. bölümünü izlemek isteyen dizinin takipçileri, yılbaşı haftası nedeniyle “Eşref Rüya yeni bölüm ne zaman?” sorusuna kilitlendi.

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrollerini paylaştığı dizinin yeni bölümün yayın tarihi gündemi meşgul eden konulardan biri oldu. Bu kapsamda "Eşref Rüya yeni bölüm ne zaman?" sorusu, yılbaşı haftasına girilmesiyle beraber dizinin takipçileri tarafından merak konusu haline geldi.

Gözler Eşref Rüya 28. bölüm yayın tarihine çevrilirken, bu hafta birçok dizinin yılbaşı özel yayın akışı nedeniyle yeni bölümlerine ara vermesi dikkat çekiyor. Kanal D yayın akışında yaşanacak muhtemel değişiklikler yakından takip edilirken, Eşref Rüya bu hafta yeni bölümün olup olmadığı izleyicilerin gündemindeki yerini aldı.

Eşref Rüya yeni bölüm ne zaman? Gözler 28. bölüm yayın tarihine çevrildi

EŞREF RÜYA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Eşref Rüya yeni bölümün bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı henüz netleşmedi. Ancak yılbaşı haftası olması nedeniyle bazı dizilerin yeni bölümleri yayınlanmayacak. Konuya ilişkin kısa süre içinde yapımdan açıklama yapılması bekleniyor.

Eşref Rüya yeni bölüm ne zaman? Gözler 28. bölüm yayın tarihine çevrildi

Eşref Rüya 28. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin fragmanı Kanal D'nin resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak.

EŞREF RÜYA 28.BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Eşref Rüya yeni bölüm ne zaman? Gözler 28. bölüm yayın tarihine çevrildi

EŞREF RÜYA SON BÖLÜM ÖZETİ

Eşref, oteli Kadir’den zekice bir planla geri aldıktan sonra bu kez eski evini hedef alır. Kadir’le başlayan savaşta cepheler bölünürken, Sadık’ın ölümü Eşref’in tüm dengelerini altüst eder. Selma’nın Eşref’i zor durumda bırakacak görüntüleri ele geçirmesi ise olayları bambaşka bir noktaya taşır. Nisan, sevdiği adam için büyük bir risk alarak Eşref’le yüzleşmek zorunda kalır. Eşref Rüya, yeni bölümleriyle her çarşamba Kanal D’de.

Haberle İlgili Daha Fazlası