Kocaeli Kandıra'da tüm plajlarda 3 gün boyunca denize girmek yasaklandı!
Yaşam Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Kocaeli'de olumsuz hava şartları tatilcileri vurdu. Karadeniz kıyısındaki Kandıra ilçesinde 3 gün boyunca tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.
Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle 3 gün tüm plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek.
3 GÜN DENİZE GİRİLEMEYECEK
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, elverişsiz hava ve deniz koşulları sebebiyle 6-8 Ağustos'ta ilçedeki tüm plajlarda denize girmenin yasaklandığı bildirildi.
Açıklamada, vatandaşlardan yasağa uymaları talep edildi.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir