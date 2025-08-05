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Kocaeli Kandıra'da tüm plajlarda 3 gün boyunca denize girmek yasaklandı!

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Kocaeli Kandıra&#039;da tüm plajlarda 3 gün boyunca denize girmek yasaklandı!
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Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kocaeli'de olumsuz hava şartları tatilcileri vurdu. Karadeniz kıyısındaki Kandıra ilçesinde 3 gün boyunca tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.

Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle 3 gün tüm plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek.

3 GÜN DENİZE GİRİLEMEYECEK

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, elverişsiz hava ve deniz koşulları sebebiyle 6-8 Ağustos'ta ilçedeki tüm plajlarda denize girmenin yasaklandığı bildirildi.

Açıklamada, vatandaşlardan yasağa uymaları talep edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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