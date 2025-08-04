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Kocaeli'de iki otomobil çarpıştığı kazada can pazarı!

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Kocaeli&#039;de iki otomobil çarpıştığı kazada can pazarı!
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Sapanca Yolu Caddesi’nde meydana gelen kazada, araçlardaki sürücüler ve iki yolcu yaralandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Emekevler Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi'nde seyreden E.A. yönetimindeki 2-DKQ-237 yabancı plakalı otomobil ile H.A.S. idaresindeki 41 HZ 179 plakalı otomobil çarpıştı.

Kocaeli'de iki otomobil çarpıştığı kazada can pazarı! - 1. Resim

Kazada sürücüler ile S.L.C. ve S.A. isimli yolcular yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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