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İstanbul'da zincirleme kaza: Yaralılar var

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İstanbul&#039;da zincirleme kaza: Yaralılar var
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul Silivri'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

İstanbul Silivri'de D-100 kara yolu İstanbul istikametinde 1 otomobil ile 2 motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada motosikletlerdeki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul yönünde bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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