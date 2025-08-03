İstanbul'da zincirleme kaza: Yaralılar var
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
İstanbul Silivri'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
İstanbul Silivri'de D-100 kara yolu İstanbul istikametinde 1 otomobil ile 2 motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada motosikletlerdeki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul yönünde bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir