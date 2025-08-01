Bursa'da hasta taşıyan ambulans kaza yaptı! Yaralılar var

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde korkunç bir kaza yaşandı.

Yatalak bir hastayı Orhangazi Devlet Hastanesi'ne götüren Abdullah P. (60) idaresindeki 16 BV 121 plakalı hasta nakil ambulansı, Yalova-Bursa karayolu Göl Yolu Kavşağı'nda Sefa Ö. (27) idaresindeki 16 BEY 16 plakalı kamyonetle çarpıştı.

HASTA TAŞIYAN AMBULANS KAZA YAPTI

Ambulans çarpışmanın şiddetiyle yol kenarındaki Orhangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün bahçesindeki ağaç ile duvar arasında asılı kaldı.

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İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

HASTANEYE SEVK EDİLDİLER

Kazada sürücüler ile yatalak hasta Hatice Bozdağ (78), refakatçisi Havva Ulu (51) ve sağlık görevlisi Polat Kapitan (32) yaralandı.

Yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılarak ambulanslara alındı. Daha sonra Orhangazi Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.