Bursa’da bir orman yangını daha! Ekipler müdahale ediyor
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Geçtiğimiz hafta yangınlara teslim olan ve günler sonra alevlerden kurtulan Bursa'dan kötü haber geldi. Yenişehir ilçesine bağlı Kavaklı köyü kırsalında orman yangını çıktı. Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.
Bursa’nın Yenişehir ilçesinde öğle saatlerinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlere ilk müdahaleyi Yenişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yaptı.
Bursa Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde bölgeye 2 helikopter, 8 arazöz, 4 su tankeri ve toplam 62 personel sevk edildi.
Yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, alevlerin kontrol altına alınması için yoğun çaba harcanıyor.
Yangının köy yerleşim alanlarını tehdit etmediği, sadece ormanlık alanda etkili olduğu belirtildi.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gözde Nur Bayar