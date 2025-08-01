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Bursa’da bir orman yangını daha! Ekipler müdahale ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bursa’da bir orman yangını daha! Ekipler müdahale ediyor
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Geçtiğimiz hafta yangınlara teslim olan ve günler sonra alevlerden kurtulan Bursa'dan kötü haber geldi. Yenişehir ilçesine bağlı Kavaklı köyü kırsalında orman yangını çıktı. Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde öğle saatlerinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlere ilk müdahaleyi Yenişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yaptı.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde bölgeye 2 helikopter, 8 arazöz, 4 su tankeri ve toplam 62 personel sevk edildi.

Bursa’da bir orman yangını daha! Ekipler müdahale ediyor - 1. Resim

Yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, alevlerin kontrol altına alınması için yoğun çaba harcanıyor.

Bursa’da bir orman yangını daha! Ekipler müdahale ediyor - 2. Resim

Yangının köy yerleşim alanlarını tehdit etmediği, sadece ormanlık alanda etkili olduğu belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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