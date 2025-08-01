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Adana'da eğitim uçağı düştü! 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Adana&#039;da eğitim uçağı düştü! 2 yaralı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Adana'da özel bir şirkete ait eğitim uçağı düştü. Kazada uçakta bulunan pilot ve bir yolcunun yaralandığı bildirildi. Yaralıların durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Adana'da bir eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot ve bir yolcu yaralandı.

Vali Yavuz Selim Köşger, Yüreğir ilçesi Özler Mahallesi'nde saat 19.20 sıralarında Kelaynak pistindeki özel bir havacılık şirketine ait "Ultra Light" sınıfı eğitim uçağının düştüğünü söyledi.

Adana'da eğitim uçağı düştü! 2 yaralı - 1. Resim

YARALILARIN DURUMU AĞIR 

Köşger, kaza sonucu pilot Burak Yürekli (39) ve yolcu Şeyda Doğan'ın yaralandığını ifade etti.

Yaralıların durumunun ağır olduğunu ve hastaneye kaldırıldıklarını dile getiren Köşger, "Kaza nedeniyle yaralanan 2 vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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