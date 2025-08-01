Adana'da eğitim uçağı düştü! 2 yaralı
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Adana'da özel bir şirkete ait eğitim uçağı düştü. Kazada uçakta bulunan pilot ve bir yolcunun yaralandığı bildirildi. Yaralıların durumunun ağır olduğu ifade edildi.
Adana'da bir eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot ve bir yolcu yaralandı.
Vali Yavuz Selim Köşger, Yüreğir ilçesi Özler Mahallesi'nde saat 19.20 sıralarında Kelaynak pistindeki özel bir havacılık şirketine ait "Ultra Light" sınıfı eğitim uçağının düştüğünü söyledi.
YARALILARIN DURUMU AĞIR
Köşger, kaza sonucu pilot Burak Yürekli (39) ve yolcu Şeyda Doğan'ın yaralandığını ifade etti.
Yaralıların durumunun ağır olduğunu ve hastaneye kaldırıldıklarını dile getiren Köşger, "Kaza nedeniyle yaralanan 2 vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sezer Doğru