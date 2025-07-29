Kocaeli'de sondaj çalışmasından tarih çıktı, bölge "1. derece arkeolojik sit alanı" olarak tescillendi

Kaynak: Anadolu Ajansı 29 Temmuz 2025 15:10 - Güncelleme: 29 Temmuz 2025 15:16 - Güncelleme:

Arkeoloji, Tarihi Eser, Sit Alanı, Kocaeli, İzmit, Haber

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde yapılan sondaj kazısında, Bizans dönemine ait taş kapaklı su kanalı, taban döşemesi ve duvar kalıntıları gün yüzüne çıkarıldı. Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, alanı "1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescilledi. Bizans dönemine ait olduğu belirlenen kanalın bazı bölümlerinde Osmanlı dönemine ait onarımlar da tespit edildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yapılan sondaj kazısında, Bizans dönemine ait taş kapaklı su kanalı ortaya çıktı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda, Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 20 Haziran 2025 tarih ve 7992 sayılı kararıyla Kemalpaşa Mahallesi'ndeki 219 ada, 16 numaralı parselde yürütülen çalışmalarda, taş kapaklı bir su kanalı, çevresindeki duvar kalıntıları ve taban döşemesinin ortaya çıkarıldığı belirtildi. BÖLGE "1. DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI" OLARAK TESCİLLENDİ İlanda, su kanalı ve taban döşemesinin taşınmaz kültür varlığı niteliği taşıması üzerine, alanda yapılan incelemeler sonucu bölgenin "1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescillendiği bildirildi. Su kanalının Bizans dönemi mühendislik özelliklerini taşıdığı ifade edilen ilanda, kanalın iç yüzeyinin, su geçirimsizliğini sağlamak amacıyla horasan harcıyla sıvandığı ve üzerinin taş plakalarla kapatıldığı kaydedildi. OSMANLI DÖNEMİNE AİT ONARIMLAR DA BULUNDU Kanalın bazı kesimlerinde Osmanlı dönemine ait müdahalelerin bulunduğu aktarılan ilanda, kanal yapısının kuzey ve güneyinde paralel uzanan duvar kalıntılarının da Osmanlı dönemine ait olduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir