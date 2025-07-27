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Haberler > Kültür - Sanat > Çekiç izleri duruyor... Bergama'da 1400 yıllık bronz kazan bulundu

Çekiç izleri duruyor... Bergama'da 1400 yıllık bronz kazan bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Çekiç izleri duruyor... Bergama&#039;da 1400 yıllık bronz kazan bulundu
Kültür - Sanat Haberleri  / Anadolu Ajansı

İzmir'in Bergama ilçesindeki Pergamon Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında Roma dönemine ait 1400 yıllık olduğu değerlendirilen bronz kazan bulundu. İlk bulunma ve temizlenmiş hali paylaşılan kazanın sergileneceği duyuruldu.

Pergamon Antik Kenti Kazı Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, antik kentte "Geleceğe Miras" projesi kapsamında çalışmalar, Prof. Dr. Yusuf Sezgin başkanlığında yürütülüyor.

Kızıl Avlu'nun yakınındaki kazılarda "Mozaikli Ev" olarak adlandırılan yapıdaki havuz alanında, bütünlüğü korunmuş şekilde bronz kazan bulundu.

Çekiç izleri duruyor... Bergama'da 1400 yıllık dövme kazan bulundu - 1. Resim

Eserin yüksekliğinin 23 santimetre, genişliğinin 28 santimetre, derinliğinin de 21 santimetre olduğu belirtilen açıklamada, bronz kazanın dövme tekniğiyle imal edildiği kaydedildi.

Çekiç izleri duruyor... Bergama'da 1400 yıllık dövme kazan bulundu - 2. Resim

YAKINDA SERGİLENECEK

Açıklamada, bronz kabın iyi korunduğu konservasyon ve restorasyon çalışmaları sonucunda yüzeyinde yer alan çekiç izlerinin net şekilde gözlemlendiği vurgulandı.

Üst kısmında çizgisel motiflerin bulunduğu kazanın, Roma dönemine ait 1400 yıllık olduğu değerlendiriliyor.

Restorasyon ve temizlik süreci tamamlanan bronz kazanın yakın zamanda Bergama Müzesi'nde sergilenmesi planlanıyor.

Çekiç izleri duruyor... Bergama'da 1400 yıllık dövme kazan bulundu - 3. Resim

Çekiç izleri duruyor... Bergama'da 1400 yıllık dövme kazan bulundu - 4. Resim

Çekiç izleri duruyor... Bergama'da 1400 yıllık dövme kazan bulundu - 5. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı

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