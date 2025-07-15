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Kocaeli'de gaz sızıntısı! İnsanlar gece yarısı tahliye edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Kocaeli&#039;de gaz sızıntısı! İnsanlar gece yarısı tahliye edildi
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3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kocaeli'nin bir apartmanın girişinde gaz sızıntısı yaşandı. Apartman sakinleri koku üzerine yetkililere haber verdi. İhbar üzerine adrese giden ekipler binadakileri tahliye etti.

Gölcük ilçesine bağlı Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi Yüzbaşılar Caddesi'nde 5 katlı bir apartmanın girişindeki doğal gaz kutusundan gaz kokusu geldiğini fark eden çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Kocaeli'de gaz sızıntısı! İnsanlar gece yarısı tahliye edildi - 1. Resim

İNSANLAR TAHLİYE EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve doğal gaz ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen ekipler, apartman sakinlerini tahliye etti.

Kocaeli'de gaz sızıntısı! İnsanlar gece yarısı tahliye edildi - 2. Resim

Gerekli çalışmaların ardından bina sakinlerinin dairelerine girmelerine müsaade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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