Tam 4 bin yıllık! 3 Ekim'de görüşe açılacak: Nadir ve heyecan verici bir durum!

Eski bir Mısır mezarında 4 bin yıllık el izi bulundu. 3 Ekim'de Fitzwilliam Müzesi'nde sanatseverin görüşüne açılacak olan iz için yetkililer "Nadir ve heyecan verici bir durum" diyor.

Cambridge Üniversitesi araştırmacıları tarafından genellikle mezarlarda bulunan bina şeklindeki bir tür kil model olan "ruh evi" üzerinde 4 bin yıllık el izi buldu.

İlgili Haber Bursa yangınında benzin bidonuyla yakalanmıştı! FETÖ bağlantısı ortaya çıktı

3 EKİM'DE GÖRÜŞE AÇILACAK

Tarihi el izi, Fitzwilliam Müzesi'nde 3 Ekim'de açılacak üniversitenin "Eski Mısır'da Yapılmış" sergisinin bir parçası olarak sanatseverlerin ilgisine sunulacak.

"NADİR VE HEYECAN VERİCİ BİR DURUM"

Kuratör Helen Strudwick, MÖ 2055 ile 1650 yıllarına ait olan bu tam el izinin "nadir ve heyecan verici" olduğunu ifade ederek, "Islak vernikte veya süslemede bir tabutun üzerinde parmak izleri tespit ettik. Ancak bu ruh evinin altında tam bir el izi bulmak nadir ve heyecan verici bir durum. Bu iz, kil kurumadan önce ona dokunan kişi tarafından bırakılmış. Daha önce Mısır eserlerinde bu kadar tam bir el izi görmemiştim" dedi.