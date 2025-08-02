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Sinop’ta olumsuz hava şartları nedeniyle denize girmek yasaklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Sinop’ta olumsuz hava şartları nedeniyle denize girmek yasaklandı
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sinop Valiliği, kentte etkili olan olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle, kuzey sahillerinde denize girmeyi yasakladı.

Sinop İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 02 Ağustos tarihli kararıyla; Sinop Merkez ilçede bulunan Sarıkum ile Ahmet Muhip Dranas Uygulama Oteli arası ve Sırakaraağaçlar Deresi (Su Ürünleri Fakültesi karşısındaki Akliman Köprüsü) ile Ada Başına kadar olan kuzey sahillerinde, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla 2 Ağustos Cumartesi günü saat 09.00'dan itibaren gün boyu denize girilmesi yasaklandı.

Yasağa ilişkin denetimlerin emniyet, jandarma, sahil güvenlik ve belediye ekiplerince sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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