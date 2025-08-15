Kocaeli'de korkutan olay: Aracıyla düz yolda giderken üzerine ağaç devrildi!
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeki hafif ticari aracın üzerine ağaç devrildi. Yola devrilen ağaçlar, yaklaşık 1,5 saatlik çalışmayla kaldırıldı. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken araç ise hurdaya döndü.
Olay, Gebze ilçesi İlyasbey Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Musa Ateş yönetimindeki hafif ticari araca, cadde üzerinde ilerlediği sırada şiddetli rüzgar nedeniyle yol kenarındaki ağaç devrildi.
SÜRÜCÜ YARA ALMADAN OLAYI ATLATTI
Bir anda aracın üzerine düşen ağaç, kaputu ezerek, camları kırdı. Çarpmanın etkisiyle aracın hava yastıkları da patladı. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, araç hurdaya döndü. Belediye ekipleri devrilen ağacı keserek, yolu trafiğe açtı.
