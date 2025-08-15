Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Kocaeli'de korkutan olay: Aracıyla düz yolda giderken üzerine ağaç devrildi!

Kocaeli'de korkutan olay: Aracıyla düz yolda giderken üzerine ağaç devrildi!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kocaeli&#039;de korkutan olay: Aracıyla düz yolda giderken üzerine ağaç devrildi!
Kocaeli, Gebze, Araba, Ağaç, Rüzgar, Kaza, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeki hafif ticari aracın üzerine ağaç devrildi. Yola devrilen ağaçlar, yaklaşık 1,5 saatlik çalışmayla kaldırıldı. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken araç ise hurdaya döndü.

Kocaeli'de etkili olan şiddetli rüzgarda seyir halindeki hafif ticari aracın üzerine ağaç devrildi. Dev ağacın devrildiği araç hurdaya döndü.

Kocaeli'de korkutan olay: Aracıyla düz yolda giderken üzerine ağaç devrildi! - 1. Resim

Olay, Gebze ilçesi İlyasbey Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Musa Ateş yönetimindeki hafif ticari araca, cadde üzerinde ilerlediği sırada şiddetli rüzgar nedeniyle yol kenarındaki ağaç devrildi.

Kocaeli'de korkutan olay: Aracıyla düz yolda giderken üzerine ağaç devrildi! - 2. Resim

SÜRÜCÜ YARA ALMADAN OLAYI ATLATTI

Bir anda aracın üzerine düşen ağaç, kaputu ezerek, camları kırdı. Çarpmanın etkisiyle aracın hava yastıkları da patladı. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, araç hurdaya döndü. Belediye ekipleri devrilen ağacı keserek, yolu trafiğe açtı.

Kocaeli'de korkutan olay: Aracıyla düz yolda giderken üzerine ağaç devrildi! - 3. Resim

Kocaeli'de korkutan olay: Aracıyla düz yolda giderken üzerine ağaç devrildi! - 4. Resim

Kocaeli'de korkutan olay: Aracıyla düz yolda giderken üzerine ağaç devrildi! - 5. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Defne Özcan kimdir, nereli? 17 yaşındaki pilot Defne Özcan'ın hayatı ve biyografisiKendi aracıyla ölüme götürdü! Yaşlı kadını acımasızca öldürüp, altınlarını çaldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Utanç verici görüntüler! Mezarlığın dibine alkol şişesi bıraktılar, mahalleli tepkili - 3. SayfaUtanç verici görüntüler! Mezarlığın dibine alkol şişesi bıraktılar, mahalleli tepkiliKendi aracıyla ölüme götürdü! Yaşlı kadını acımasızca öldürüp, altınlarını çaldı - 3. SayfaYaşlı kadını acımasızca öldürüp, altınlarını çaldıBiri yandı, biri karaya oturdu! Bodrum'da milyon dolarlık yatlarda kazalar ucuz atlatıldı - 3. SayfaMilyon dolarlık yatlarda kazalar ucuz atlatıldıErzurum'da kahreden olay: 5 yaşındaki kız çocuğu babasının kullandığı traktörün altında kaldı - 3. SayfaYürek parçalayan kaza! 5 yaşındaki çocuk böyle can verdi...Nişan töreninde bıçaklı kavga: 16 yaşındaki genç feci şekilde can verdi - 3. SayfaNişan töreninde bıçaklı kavga: 16 yaşındaki genç feci şekilde can verdiAlanya’da kanlı olay: Kiraladığı evde cinayet işledi, emlakçıyı arayıp itiraf etti - 3. SayfaKiraladığı evde cinayet işledi, emlakçıyı arayıp itiraf etti
Sonraki Haber Yükleniyor...