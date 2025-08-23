Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ülkede korkutan deprem! 6 şiddetiyle sarsıldılar

Kaynak: Anadolu Ajansı
El Salvador'un Acajutla şehri açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı sonrası can ve mal kaybı açıklanmadı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS),  El Salvador'un Acajutla kenti açıklarındaki 6,0 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, şehrin yaklaşık 81 kilometre güneybatısı olduğunu bildirdi.

Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde henüz can veya mal kaybı bildirilmezken, tsunami uyarısı da yapılmadı.

