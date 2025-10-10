Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kanal İstanbul'a KÖİ modeli! Boğaz'ın yükünü alacak proje için geri sayım

Kanal İstanbul’a KÖİ modeli! Boğaz’ın yükünü alacak proje için geri sayım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Panama Kanalı, Süveyş Kanalı ve Yunanistan’daki Corinth Kanalı ile kıyas dahi kabul etmeyecek yüzyılın en büyük projelerinden biri” olarak nitelendirdiği Kanal İstanbul projesine yönelik tartışmalar sürüyor. CHP’nin yüksek perdeden itiraz ettiği bu proje bir kez daha Meclis gündemine geldi.

HABER MERKEZİ ANKARA - Milletvekillerinin Kanal İstanbul konusundaki soru önergelerini cevaplayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Boğazında suyolu ulaşımını riske eden keskin dönüşler, kuvvetli akıntılar ve aynı zamanda transit gemi trafiği ile dik kesişen kent içi deniz trafiği bulunduğunu hatırlattı.

Uraloğlu, “Gün içinde Boğaziçi, milyonlarca İstanbullu için ticaret, yaşam ve geçiş yeri hâlindedir. Transit geçen gemi trafiği açısından boğaz, her geçen yıl daha tehlikeli hâle gelmektedir. Bu bağlamda Kanal İstanbul, uluslararası ticaret açısından da boğazdaki uzun beklemelerin azalması ve trafiğin rahatlaması ile boğaza göre seyir emniyeti daha yüksek bir suyolu olacaktır” dedi.

Uraloğlu, Kanal İstanbul projesinin kıyı yapıları, yat limanları, konteyner limanları, lojistik merkezleriyle Türkiye’nin geleceği için çok önemli bir proje olduğunu hatırlattı. Uraloğlu, “Kanal İstanbul esas itibariyle İstanbul Boğazı’ndaki gemi trafik yükünü azaltmak, hava ve su kalitesini arttırmak suretiyle hem vatandaşımızı hem deniz canlılarını hem de Boğaz kenarındaki yapıların, kültürel mirasın korunması amacı ile planlanmıştır” değerlendirmesini yaptı.

Uraloğlu, projenin Kamu-Özel İş Birliği (KÖİ) Modeli ile hayata geçirilmesinin planlandığını da ifade etti.

