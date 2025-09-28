Kütahya Simav'da 5.4 büyüklüğünde deprem! İstanbul, İzmir ve Bursa'da da hissedildi

Kütahya’nın Simav ilçesinde saat 12.59'da bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 5.4 olarak açıklandı.

AFAD Deprem Dairesi’nden alınan bilgiye göre, sarsıntının derinliği 8.46 kilometre olarak kayıtlara geçti.

Deprem Kütahya'nın yanı sıra, İstanbul, İzmir, Bursa, Manisa, Balıkesir, Çanakkale, Eskişehir, Bilecik, Kocaeli, Uşak ve Yalova'dan da hissedildi.

BÖLGE PEŞ PEŞE SALLANIYOR!

Öte yandan bölgede peş peşe artçılar devam ediyor. Saat 13.12'de büyüklüğü 4 olan bir sarsıntı daha meydana geldi. Depremin derinliği 10.59 olarak kayıtlara geçti.

AFAD saat 13.34'te büyüklüğü 3.6 olan bir deprem daha yaşandığını açıkladı.

ALİ YERLİKAYA'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sarsıntının ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Kütahya Simav’da 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun"

Depremin neden olduğu korkuyla vatandaşlar panik halinde sokağa çıktı

KÜTAHYA VALİSİ: OLUMSUZ DURUM YOK

Kütahya Valisi Musa Işın'ın, sarsıntının ardından yaptığı ilk açıklamada olumsuz bir durumun olmadığını ifade etti:

"Şu ana kadar bize intikal eden bir şey yok. Ama tabii bunu söylemek için erken, çalışmalarımız devam ediyor. Daha önce Simav Yeşilli köyümüzde en büyüğü 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Biz Simav'da ekibimizi bulunduruyoruz. Tedbirimizi alıyoruz. Şu ana kadar da bir olumsuzluk yok. 5.4 köyler için büyük sayılabilir"

AFAD: SAHA TARAMALARI DEVAM EDİYOR

AFAD'ın NSosyal hesabından Simav'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kütahya ilimizin Simav ilçesinde saat 12.59'da meydana gelen ve Uşak, Balıkesir, Bursa, Bilecik illerimizde de hissedilen 5,4 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

UZMANLARDAN PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR GELDİ

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, katıldığı bir televizyon canlı yayınında, bölgedeki hareketliliğe ilişkin önceden uyarılarda bulunduğunu aktararak, "O fayda 6,5'lik bir deprem potansiyeli var" ifadelerini kullandı.

‎

Yer bilimci Süleyman Pampal da katıldığı bir canlı yayında, "Batı Anadolu, yıkıcı depremleri yaşamış bir bölgemiz. Bu fay zonu her 10-15 yılda bir 6-7 arasında deprem üretiyor. Bölgede deprem sürpriz bir durum değil. Sürpriz olan beklenmedik hasarlar" ifadelerini kullandı.

Simav ilçesine bağlı Yemişli köyü muhtarı, bazı binalarda çatlakların meydana geldiğini camların patladığını söyledi.

