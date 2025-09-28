Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Balıkesir'de son dakika korkutan deprem! İşte ilk veriler

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Balıkesir son dakika bir depremle sarsıldı. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Balıkesir il merkezinde de hissedildi.

Son dakika deprem haberi... Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 11.20'de 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) X hesabından yapılan açıklamaya göre korkutan deprem, yerin 12 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Sındırgı merkezli 3,8 büyüklüğündeki deprem, Balıkesir il merkezinde de hissedildi.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü olarak rapor etti. 

BALIKESİR 6,1'LİK DEPREMLE SARSILMIŞTI

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos günü saat 19,53'te 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Balıkesir'in yanı sıra İzmir, İstanbul, Bursa, Çanakkale, Manisa, Kütahya, Uşak, Yalova ve Kocaeli'de de hissedilen depremde Sındırgı'da 1 kişi hayatını kaybetmişti. Deprem sonrası bölgedeki artçılar ise hala sürüyor.

