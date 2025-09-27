Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Çin'de 5.6 büyüklüğünde deprem!

Çin'de 5.6 büyüklüğünde deprem!

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Çin'in Gansu eyaletine bağlı Dingci kentinde, 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ulusal itfaiye ve kurtarma ekipleri merkez üssüne ulaştı. Ayrıca 200 kurtarma görevlisi, 28 araç ve 26 kişilik özel arama kurtarma ekibi de bölgeye hareket etti.

Çin Deprem Ağları Merkezi’nin (CENC) verilerine göre, Çin’in kuzeybatısındaki Gansu eyaletine bağlı Dingci şehrinin Longci ilçesinde cumartesi sabahı saat 05.49’da 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Merkez üssünün 34,91 derece kuzey enlemi ile 104,58 derece doğu boylamında olduğu ve yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Çin'de 5.6 büyüklüğünde deprem! - 1. Resim

BAZI EVLERDE HASAR MEYDANA GELDİ

Deprem Longxi, Zhangxian, Weiyuan ve Lintao ilçelerinin yanı sıra Tianshui şehrine bağlı Wushan ilçesinde de hissedildi. İlk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadı. Ancak Longxi’nin kırsal bölgelerinde bazı evlerde hasar meydana geldiği aktarıldı.

Yerel itfaiye ve kurtarma ekipleri bölgeye sevk edilirken, çalışmaların sürdüğü kaydedildi. Depremin ardından Çin Deprem İdaresi seviye-III acil durum müdahale başlattı.

Devlet Konseyi Deprem Yardım Karargâhı ve Acil Durum Yönetim Bakanlığı da seviye-IV acil müdahale planını devreye sokarak bölgeye destek ekipleri gönderdi.

Çin'de 5.6 büyüklüğünde deprem! - 2. Resim

EKİPLER BÖLGEDE

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ulusal itfaiye ve kurtarma ekipleri merkez üssüne ulaştı. Ayrıca 200 kurtarma görevlisi, 28 araç ve 26 kişilik özel arama kurtarma ekibi de bölgeye hareket etti.

Haziran ayında da Çin’in güneybatısındaki Yunnan eyaletine bağlı Dali Bai Özerk İli’nin Eryuan ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, sarsıntı çevre illerde hissedilmişti.

Çin’deki depremlerin, Hindistan tektonik levhasının sürekli olarak Avrasya levhasına çarpması ve bu sürecin Himalayalar’ı oluşturacak kadar büyük bir jeolojik baskı oluşturmasından kaynaklandığı belirtiliyor.

