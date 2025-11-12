Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Dünyanın gözü ABD Temsilciler Meclisi'nde! Tarihin en uzun kapanma süresi sona mı eriyor?

Dünyanın gözü ABD Temsilciler Meclisi'nde! Tarihin en uzun kapanma süresi sona mı eriyor?

- Güncelleme:
Dünyanın gözü ABD Temsilciler Meclisi&#039;nde! Tarihin en uzun kapanma süresi sona mı eriyor?
Dünya Haberleri

ABD'de hükümetin kapanması süreci devam ediyor. Ülke tarihinin en uzun hükümet kapanışını sona erdirmek için Temsilciler Meclisi bugün yasa tasarısını oylayacak.

ABD Başkanı Trump Pazartesi günü, birkaç Demokrat senatörün saflarını bozarak Cumhuriyetçilere katılmasıyla, tarihin en uzun süreli hükümet kapanışını sona erdiren "çok iyi" bir uzlaşma anlaşmasını övdü.

Reuters'dan edinilen bilgilere göre ABD tarihinin en uzun hükümet kapanışını sona erdirmek için Temsilciler Meclisi bugün yasa tasarısını oylayacak.

Hükümet kapanışı nedeniyle dün yaklaşık bin 200 uçuşun iptal edilmesinin ardından Cumhuriyetçi temsilciler Rick Crawford ve Trent Kelly araba ile beraber seyahat ederken, Derrick Van Orden de Wisconsin'den Washington'a 16 saatlik yolculuğu motosikletle yapacağını söylemişti.

Dünyanın gözü ABD Temsilciler Meclisi'nde! Tarihin en uzun kapanma süresi sona mı eriyor? - 1. Resim

TRUMP'IN YÖNETİM ŞEKLİNE YÖNELİK ANKET

Associated Press (AP) ile NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezi’nin 6-10 Kasım tarihlerinde 1143 yetişkinle yaptığı ankette, Amerikalıların Başkan Trump’ın hükümet yönetimine ilişkin görüşlerine yer verildi.

Anket sonuçlarında, ABD'li yetişkinlerin yalnızca yüzde 33'ünün Trump'ın hükümeti yönetme şeklini onayladığı, bunun, mart ayından bu yana yaklaşık yüzde 10'luk bir düşüşe tekabül ettiği belirtildi.

Marttan bu yana Cumhuriyetçilerin onay oranında da yüzde 13'lük bir düşüş yaşandığı ifade edilen anket sonuçlarında, söz konusu oranın yüzde 68'e gerilediği ifade edildi.

Anket sonuçlarında, hükümet yönetimine desteğin düşmesine rağmen Başkan Trump'ın genel onay oranının yüzde 36'da sabit kaldığına işaret edilerek, sonuçların ülkedeki hükümet kapanmasının yansımaları olabileceği kaydedildi.

