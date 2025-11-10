ABD'de 'hükümet kapanması krizi' derinleşiyor! Trump'tan "Derhal dönün" talimatı

ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki hükümet kapanması sonrası maaşlarını alamayan hava yolları çalışanlarının iş bırakmasına dair açıklamalarda bulundu.

Çalışanların işlerine geri dönmesi gerektiğini ifade eden Trump "Tüm hava trafik kontrolörleri hemen işlerine dönmelidir!!! Dönmeyenler önemli ölçüde “ceza” alacaktır" sözlerini kullandı.

Truth Social hesabından açıklamalarda bulunan Trump şu sözleri kullandı:

Tüm hava trafik kontrolörleri hemen işlerine dönmelidir!!! Dönmeyenler önemli ölçüde “ceza” alacaktır. “Demokratların kapatma aldatmacası” nedeniyle HİÇBİR İZİN ALMAYAN ve BÜYÜK VATANSEVERLER olan hava trafik kontrolörleri için, ülkemize verdikleri üstün hizmetlerinden dolayı kişi başına 10.000 dolarlık bir BONUS öneriyorum. Herkesin kısa bir süre sonra maaşlarının TAMAMEN ödeneceğini bildiği halde, şikayet etmekten ve izin almaktan başka bir şey yapmayanlara gelince, SİZDEN MEMNUN DEĞİLİM. Ülkemize zarar vermek amacıyla yapılan SAHTE DEMOKRAT SALDIRISINA karşı ABD'ye yardım etmek için adım atmadınız. En azından benim gözümde, sicilinize olumsuz bir not yazılacaktır. Yakın gelecekte hizmetten ayrılmak istiyorsanız, lütfen tereddüt etmeyin, herhangi bir ödeme veya tazminat almadan ayrılabilirsiniz! Yeriniz, sipariş sürecinde olduğumuz, dünyanın en iyisi olan yepyeni, son teknoloji ekipmanlarla daha iyi iş çıkaracak gerçek vatanseverler tarafından hızla doldurulacaktır. Son “yönetim”, eski “hurdaları” tamir etmek için milyarlarca dolar harcadı. Ne yaptıklarını bilmiyorlardı! Tekrar söylüyorum, büyük Amerikan vatanseverlerimize, TANRI SİZİ KORUSUN - paranızı yeterince hızlı gönderemeyeceğim! Diğerlerine gelince, Derhal işe dönün.