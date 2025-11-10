Trump–Şara görüşmesine saatler kala "Türkiye" iddiası!

ABD Başkanı Donald Trump, bugün Beyaz Saray’da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geliyor.

TARİHTE İLK KEZ BİR SURİYE LİDERİ BEYAZ SARAY'A DAVET EDİLDİ

Toplantının ana gündeminde, Suriye’nin DEAŞ karşıtı koalisyona katılımı, ABD yaptırımlarının askıya alınması ve Şam-Washington diplomatik ilişkilerinin yeniden tesisi bulunuyor.

Diplomatik kaynaklara göre Türkiye, süreçte arabulucu ve kolaylaştırıcı rol üstlendi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın bugün Washington’da bulunması, Ankara’nın bu tarihi görüşmede perde arkasında etkili olabileceği yorumlarına yol açtı.

ANKARA SÜRECİN MERKEZİNDE

Görüşmenin perde arkasında en dikkat çekici unsur, Türkiye’nin sessiz ama belirleyici rolü. Diplomatik kaynaklar, Ankara’nın hem Şam hem Washington ile temas kurabilen tek bölgesel aktör olduğunu yineledi.

Son aylarda Türkiye’nin öncülüğünde yürütülen güvenlik ve istihbarat temasları, özellikle Suriye’nin kuzeyinde terörle mücadele ve DEAŞ tutuklularının devri gibi başlıklarda Washington ile Şam arasında yeni bir zemin oluşturdu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın aynı gün Washington’da bulunacak olması, Ankara’nın süreci yakından takip ettiğini ve muhtemel kararların Türkiye’nin güvenlik çıkarlarıyla uyumlu hale getirilmesi için diplomatik kanalları açık tuttuğunun bir kanıtı.

ŞARA'NIN YÖN DEĞİŞİKLİĞİ TÜRKİYE'NİN LEHİNE

Şara, iktidara gelmesinin ardından Suriye’nin bölgesel yönelimini hızla değiştirdi. Esad döneminde İran ve Rusya’ya yaslanan Şam yönetimi, son bir yılda Türkiye ve Körfez ülkeleriyle yakınlaşma politikası izlemeye başladı.

Ankara’nın desteğiyle yürütülen yeniden inşa görüşmeleri ve sınır güvenliği temasları, Suriye’nin uluslararası izolasyondan çıkmasına zemin hazırladı.

Uzmanlara göre, Trump–Şara görüşmesinin ardından ABD’nin Suriye’nin kuzeydoğusundaki askeri varlığını azaltması ve SDG’ye olan desteğini yeniden gözden geçirmesi, Türkiye’nin terörle mücadele stratejisini güçlendirebilir.

Türkiye, hem Şam’la normalleşme sürecinde hem de ABD ile yürütülen stratejik diyalogda dengeleyici ülke konumuna yükseliyor.

Görüşme öncesi Washington’daki diplomatik kaynaklar, “Türkiye sahada belirleyici, masada da vazgeçilmez aktör” değerlendirmesini paylaşıyor.

Ankara’nın önümüzdeki dönemde, hem Suriye’nin yeniden inşasında hem de bölgesel güvenlik mimarisinde kilit rol oynaması bekleniyor.

DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Suriye Cumhurbaşkanı bugün ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştireceği tarihi görüşme öncesinde Washington’da Suriye toplumu üyeleriyle bir araya geldi.

Toplantıya, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack da katıldı. Görüşmede, yurtdışındaki Suriyeliler ile anavatanları arasındaki bağların güçlendirilmesi, Suriye’nin uluslararası toplumla yeniden bütünleşmesi ve ekonomik yeniden yapılanma süreci ele alındı.

Şara, ayrıca ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı ile de bir araya gelerek güvenlik, diplomasi ve bölgesel istikrar konularında görüş alışverişinde bulundu.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre Trump–Şara görüşmesi, Türkiye saatiyle bu akşam 19.00’da gerçekleştirilecek.