Trump’ın emriyle 2 gemi vuruldu! Çok sayıda ölü var

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Başkan Donald Trump’ın talimatıyla Doğu Pasifik’te iki gemiye saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Hegseth, gemilerin terör örgütleri tarafından işletildiğini ve yasadışı uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı olduğunu söyledi.

ABD istihbaratı, gemilerin bilinen bir kaçakçılık rotasında seyir halinde olduğunu tespit etti.

ULUSLARARASI SULARDA KİNETİK SALDIRI

Açıklamaya göre iki gemi, uluslararası sularda Amerikan kuvvetleri tarafından “ölümcül kinetik saldırı” ile vuruldu.

Her gemide 3’er erkek militanın bulunduğu, toplamda 6 kişinin öldüğü bilgisi paylaşıldı.

ABD güçleri operasyonda hiçbir kayıp vermedi.

"KARTEL TERÖRİSTLERİNİ ÖLDÜRÜYORUZ"

Savunma Bakanı Hegseth, paylaşımında "Başkan Trump yönetiminde, ülkemizi koruyor ve halkımıza zarar vermek isteyen kartel teröristlerini öldürüyoruz" dedi.

Ayrıntılar geliyor...