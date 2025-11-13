Epstein belgeleri için tarihi hamle! Meclis'te gerekli son imza da alındı

CBS News'den edinilen bilgilere göre ABD Adalet Bakanlığı’nı, hüküm giymiş cinsel suçlu Jeffrey Epstein ile ilgili belgeleri açıklamaya zorlayacak tasarı için Temsilciler Meclisi’nde oylama yapılmasını hedefleyen girişim, Çarşamba günü gerekli son imzayı da aldı.

"Discharge petition" (meclis liderliğini baypas etme dilekçesi) olarak bilinen girişim, California’dan Demokrat Temsilci Ro Khanna ile Kentucky’den Cumhuriyetçi Temsilci Thomas Massie’nin birlikte hazırladığı Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası’nı oylamaya sunmayı reddeden Cumhuriyetçi liderliğe meydan okuyor.

Khanna ve Massie, Temmuz ayında tasarıyı, Trump yönetimine Epstein’la ilgili daha fazla belgeyi açıklama baskısının arttığı bir dönemde sunmuştu.

Bu tasarı ve benzeri girişimler, Meclis komisyonlarındaki çalışmaları aksatmış ve Meclis’in ağustos tatiline erken girmesine yol açmıştı. Massie, Epstein meselesini öncelik haline getireceğini söyleyerek eylül başında dilekçeyi yeniden gündeme getirdi.

218 İMZA NE ANLAMA GELİYOR?

Bu tür dilekçeler, 218 üyenin imzasını toplarsa, Meclis liderliğini atlayarak doğrudan oylamaya gidilmesini sağlıyor.

Tüm Demokrat üyeler ile dört Cumhuriyetçi, Massie, Georgia’dan Marjorie Taylor Greene, Güney Carolina’dan Nancy Mace ve Colorado’dan Lauren Boebert, dilekçeyi imzaladı.

Eylül ayında Virginia ve Arizona’daki iki ara seçim, Demokratlardan gelen son iki imzayla birlikte toplam sayının 218’e ulaşmasını sağladı.

23 Eylül’de babası Raul Grijalva’nın yerine seçilen Arizona Temsilcisi Adelita Grijalva, Çarşamba günü yemin ettikten hemen sonra dilekçeyi imzaladı. Grijalva, yemin törenine Epstein mağdurlarının da katıldığını belirterek şunları söyledi:

Bu sabah, Demokratlar Trump’ın Epstein’ın istismarları hakkında önceki açıklamalarından daha fazlasını bildiğini gösteren yeni e-postalar yayımladı. Artık Kongre’nin denetim görevini geri kazanmasının ve Amerikan halkı adına mücadele etmesinin zamanı geldi.

Geçtiğimiz gün Demokrat üyeler, 23 bin belge arasından Trump’la bağlantılı e-postaları kamuoyuna açıkladı.

Yazışmalarda Epstein’ın Trump’tan "havlamayan köpek" diye söz etmesi, Washington’da yeni bir krizin fitilini ateşledi.