Irak'ta seçim sonuçları açıklandı: Sudani'nin koalisyonu ipi göğüsledi

Irak’ta seçim sonuçları açıklandı: Sudani’nin koalisyonu ipi göğüsledi

Kaynak: Anadolu Ajansı
Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Irak'ta parlamento seçimlerini Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin lideri olduğu İmar ve Kalkınma Koalisyonu kazandı.

Irak'ta genel seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin lideri olduğu İmar ve Kalkınma Koalisyonu en yüksek oyu alarak birinci oldu.

Ülkede dün gerçekleştirilen seçim sonuçları, Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği Konseyi Başkanı Yargıç Ömer Ahmed Muhammed ve komiserlik üyeleri tarafından yapılan basın toplantısında açıklandı.

 BAŞKENT BAĞDAT'TA SUDANİ BİRİNCİ

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Başbakan Sudani'nin başını çektiği İmar ve Kalkınma Koalisyonu birinci olurken, eski Meclis Başkanı Muhammed Halbusi'nin Takaddüm Partisi ikinci ve eski Başbakanlardan Nuri el-Maliki'nin Kanun Devleti Koalisyonu ise üçüncü oldu. Şii siyasi ve dini liderlerden Ammar Hekim'e bağlı Ulusal Devlet Güçleri İttifakı dördüncü ve Asayib Ehlilhak Hareketi'ne bağlı Sadikun listesi ise beşinciliği elde etti.

