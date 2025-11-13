Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kasiyere 'çocuğu neden uyardın' dayağında baba ve 3 kişi tutuklandı

Kasiyere 'çocuğu neden uyardın' dayağında baba ve 3 kişi tutuklandı

İstanbul’da bir markette, kasiyerin 10 yaşındaki çocuğu uyardığı iddiası üzerine çocuğun babası ve iki kişi market çalışanlarına saldırdı. İki personel darp raporu alarak şikayetçi olurken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Olay, 8 Kasım 2025 günü saat 21.00 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, Kocaeli'de markete gelen E.O.B. isimli çocuk, raftaki şekerleri yere döktü.

"YAPMA BİZ TEMİZLİYORUZ" UYARISI SONRASI DAYAK YEDİ

Bunun üzerine kasiyer B.Ç., çocuğu uyararak "Yapma, biz temizliyoruz, dökme" dedi.

Uyarıya sinirlenen E.O.B., kasiyere küfür edip marketten ayrılarak akrabaları M.K.B., O.Ç. ve H.Ç.’yi çağırdı. Kısa süre sonra marketin önüne gelen şahıslar, kasiyer B.Ç.’yi darbetmeye başladı. Kavgayı gören diğer market çalışanı M.P., şahısları korkutmak amacıyla eline bıçak alarak olay yerine geldi. Ancak M.K.B., O.Ç. ve H.Ç. bu kişiyi de darp etti.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Polis ekiplerinin olaya müdahalesinin ardından "kasten yaralama", "tehdit", "hakaret" ve "6136 sayılı Kanuna muhalefet" suçlarından adli işlem başlatıldı. Gözaltına alınan M.K.B., O.Ç. ve H.Ç., savcılıktaki sorgularının ardından tutuklandı.

