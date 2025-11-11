Kasiyere 'çocuğu neden uyardın' dayağı! Baba ve yanındakiler dehşet saçtı

UYARDIĞINA PİŞMAN OLDU

Kocaeli'de bir marketin karşısında esnaflık yapan bir kişinin çocukları şeker almak için markete geldi.

Şekeri yere döken çocuğun, kasiyer tarafından, "Yapma, biz temizliyoruz" şeklinde uyarıldığı, uyarıya sinirlenen 10 yaşındaki çocuğun, kasiyere küfrederek marketten uzaklaştığı öne sürüldü.

BABA VE İKİ KİŞİ, MARKET ÇALIŞANLARINA SALDIRDI

Kısa süre sonra çocuğun babası ve beraberindeki iki kişi markete gelerek, kasiyeri darp etmeye başladı. Bu sırada elindeki satırla şahısların yanına gelen aynı marketin başka bir çalışanı da darp edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Darp edilen iki personel, darp raporu alarak şahıslardan şikayetçi oldu.

Öte yandan, personelin ifadesinde, "korkutmak amacıyla" satırla geldiğini, herhangi bir saldırı eyleminde bulunmadığını söylediği öğrenildi.

Olaya ilişkin incelemeler sürüyor.