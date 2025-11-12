DAVUTPAŞA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
|VERGİ NUMARASI
|TC Kimlik No
|MÜKELLEFİN ADI SOYADI -ÜNVANI
|ADRESİ
|VERGİ DÖNEMİ
|VERGİ NEVİ
|CEZA NEVİ
|ANA TAKİP DOSYA NO
|TAKİP DOSYA NO
|VERGİ MİKTARI
|CEZA MİKTARI
|0020381927
|47500231282
|HABİBULLAH ACAR
|SÜMER MAH. 29/12. SK. ÜMRAN Kapı No:3 Daire No:5 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL
|201601201612
|4315
|2025022166AUs0000002
|2025022114AVD0000005
|24.401,00
|0080808550
|AFM REKLAM ORG. MATBİNŞ. PLASTİK TİC.
|MALTEPE MAH DAVUTPAŞA CAD TİM 2 İŞ MRK Kapı No:8 Daire No:511 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL
|201401201412
|0010
|2020031266AUs0000135
|2020031114AVD0002652
|154.462,60
|0080808550
|AFM REKLAM ORG. MATBİNŞ. PLASTİK TİC.
|MALTEPE MAH DAVUTPAŞA CAD TİM 2 İŞ MRK Kapı No:8 Daire No:511 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL
|201401201412
|0010
|1084
|2020031266AUs0000135
|2020031114AVD0002652
|137.317,25
|0080808550
|AFM REKLAM ORG. MATBİNŞ. PLASTİK TİC.
|MALTEPE MAH DAVUTPAŞA CAD TİM 2 İŞ MRK Kapı No:8 Daire No:511 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL
|201412201412
|0015
|2020031266AUs0000135
|2020031114AVD0002678
|32.022,00
|0080808550
|AFM REKLAM ORG. MATBİNŞ. PLASTİK TİC.
|MALTEPE MAH DAVUTPAŞA CAD TİM 2 İŞ MRK Kapı No:8 Daire No:511 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL
|201412201412
|0015
|1084
|2020031266AUs0000135
|2020031114AVD0002678
|30.452,92
|0080808550
|AFM REKLAM ORG. MATBİNŞ. PLASTİK TİC.
|MALTEPE MAH DAVUTPAŞA CAD TİM 2 İŞ MRK Kapı No:8 Daire No:511 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL
|201401201412
|0010
|3080
|2020031266AUs0000135
|2020031114AVD0002652
|463.387,80
|0080808550
|AFM REKLAM ORG. MATBİNŞ. PLASTİK TİC.
|MALTEPE MAH DAVUTPAŞA CAD TİM 2 İŞ MRK Kapı No:8 Daire No:511 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL
|201410201412
|0033
|3080
|2020031266AUs0000135
|2020031114AVD0002662
|278.640,00
|0080808550
|AFM REKLAM ORG. MATBİNŞ. PLASTİK TİC.
|MALTEPE MAH DAVUTPAŞA CAD TİM 2 İŞ MRK Kapı No:8 Daire No:511 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL
|201407201409
|0033
|3080
|2020031266AUs0000135
|2020031114AVD0002647
|154.060,80
|0080808550
|AFM REKLAM ORG. MATBİNŞ. PLASTİK TİC.
|MALTEPE MAH DAVUTPAŞA CAD TİM 2 İŞ MRK Kapı No:8 Daire No:511 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL
|201412201412
|0015
|3080
|2020031266AUs0000135
|2020031114AVD0002678
|144.099,00
|0080808550
|AFM REKLAM ORG. MATBİNŞ. PLASTİK TİC.
|MALTEPE MAH DAVUTPAŞA CAD TİM 2 İŞ MRK Kapı No:8 Daire No:511 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL
|201409201409
|0015
|3080
|2020031266AUs0000135
|2020031114AVD0002653
|71.929,08
|0080808550
|AFM REKLAM ORG. MATBİNŞ. PLASTİK TİC.
|MALTEPE MAH DAVUTPAŞA CAD TİM 2 İŞ MRK Kapı No:8 Daire No:511 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL
|201404201406
|0033
|3080
|2020031266AUs0000135
|2020031114AVD0002635
|66.964,80
|0080808550
|AFM REKLAM ORG. MATBİNŞ. PLASTİK TİC.
|MALTEPE MAH DAVUTPAŞA CAD TİM 2 İŞ MRK Kapı No:8 Daire No:511 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL
|201401201403
|0033
|3080
|2020031266AUs0000135
|2020031114AVD0002649
|54.802,20
|0080808550
|AFM REKLAM ORG. MATBİNŞ. PLASTİK TİC.
|MALTEPE MAH DAVUTPAŞA CAD TİM 2 İŞ MRK Kapı No:8 Daire No:511 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL
|201410201410
|0015
|3080
|2020031266AUs0000135
|2020031114AVD0002655
|40.811,04
|0080808550
|AFM REKLAM ORG. MATBİNŞ. PLASTİK TİC.
|MALTEPE MAH DAVUTPAŞA CAD TİM 2 İŞ MRK Kapı No:8 Daire No:511 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL
|201408201408
|0015
|3080
|2020031266AUs0000135
|2020031114AVD0002650
|40.753,80
|0080808550
|AFM REKLAM ORG. MATBİNŞ. PLASTİK TİC.
|MALTEPE MAH DAVUTPAŞA CAD TİM 2 İŞ MRK Kapı No:8 Daire No:511 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL
|201411201411
|0015
|3080
|2020031266AUs0000135
|2020031114AVD0002670
|30.306,96
|0080808550
|AFM REKLAM ORG. MATBİNŞ. PLASTİK TİC.
|MALTEPE MAH DAVUTPAŞA CAD TİM 2 İŞ MRK Kapı No:8 Daire No:511 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL
|201407201407
|0015
|3080
|2020031266AUs0000135
|2020031114AVD0002644
|27.591,84
|0700316888
|71977078040
|RECEP ANTİKA
|SEYRANTEPE MAH. İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU CAD. Kapı No:129 Daire No:4 KAĞITHANE İSTANBUL
|201409201409
|0015
|2024100566AUs0000004
|2024100514AVD0000022
|29.768,82
|0700316888
|71977078040
|RECEP ANTİKA
|SEYRANTEPE MAH. İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU CAD. Kapı No:129 Daire No:4 KAĞITHANE İSTANBUL
|201409201409
|0015
|1084
|2024100566AUs0000004
|2024100514AVD0000022
|28.369,69
|0700316888
|71977078040
|RECEP ANTİKA
|SEYRANTEPE MAH. İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU CAD. Kapı No:129 Daire No:4 KAĞITHANE İSTANBUL
|201410201410
|0015
|2024100566AUs0000004
|2024100514AVD0000019
|25.940,02
|0700316888
|71977078040
|RECEP ANTİKA
|SEYRANTEPE MAH. İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU CAD. Kapı No:129 Daire No:4 KAĞITHANE İSTANBUL
|201410201410
|0015
|1084
|2024100566AUs0000004
|2024100514AVD0000019
|24.357,68
|0700316888
|71977078040
|RECEP ANTİKA
|SEYRANTEPE MAH. İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU CAD. Kapı No:129 Daire No:4 KAĞITHANE İSTANBUL
|201409201409
|0015
|3080
|2024100566AUs0000004
|2024100514AVD0000022
|89.306,46
|0700316888
|71977078040
|RECEP ANTİKA
|SEYRANTEPE MAH. İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU CAD. Kapı No:129 Daire No:4 KAĞITHANE İSTANBUL
|201410201410
|0015
|3080
|2024100566AUs0000004
|2024100514AVD0000019
|77.820,06
|0700316888
|71977078040
|RECEP ANTİKA
|SEYRANTEPE MAH. İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU CAD. Kapı No:129 Daire No:4 KAĞITHANE İSTANBUL
|201408201408
|0015
|3080
|2024100566AUs0000004
|2024100514AVD0000021
|48.114,03
|0700316888
|71977078040
|RECEP ANTİKA
|SEYRANTEPE MAH. İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU CAD. Kapı No:129 Daire No:4 KAĞITHANE İSTANBUL
|201407201407
|0015
|3080
|2024100566AUs0000004
|2024100514AVD0000023
|39.154,32
|0700316888
|71977078040
|RECEP ANTİKA
|SEYRANTEPE MAH. İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU CAD. Kapı No:129 Daire No:4 KAĞITHANE İSTANBUL
|201411201411
|0015
|3080
|2024100566AUs0000004
|2024100514AVD0000020
|38.761,20
|0700316888
|71977078040
|RECEP ANTİKA
|SEYRANTEPE MAH. İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU CAD. Kapı No:129 Daire No:4 KAĞITHANE İSTANBUL
|201406201406
|0015
|3080
|2024100566AUs0000004
|2024100514AVD0000015
|31.463,61
|1270384423
|AZ REKLAM ORGANİZASYON MATBAA İNŞ.
|ÇİFTEHAVUZLAR MAH LİTROS YOLU MUTLU AKSU SAN SİT Kapı No:128 ZEYTİNBURNU İSTANBUL
|201401201412
|0010
|2020031266AUu0000317
|2020031114AVF0002415
|143.118,60
|1270384423
|AZ REKLAM ORGANİZASYON MATBAA İNŞ.
|ÇİFTEHAVUZLAR MAH LİTROS YOLU MUTLU AKSU SAN SİT Kapı No:128 ZEYTİNBURNU İSTANBUL
|201401201412
|0010
|1084
|2020031266AUu0000317
|2020031114AVF0002415
|127.232,44
|1270384423
|AZ REKLAM ORGANİZASYON MATBAA İNŞ.
|ÇİFTEHAVUZLAR MAH LİTROS YOLU MUTLU AKSU SAN SİT Kapı No:128 ZEYTİNBURNU İSTANBUL
|201412201412
|0015
|2020031266AUu0000317
|2020031114AVF0002428
|32.347,62
|1270384423
|AZ REKLAM ORGANİZASYON MATBAA İNŞ.
|ÇİFTEHAVUZLAR MAH LİTROS YOLU MUTLU AKSU SAN SİT Kapı No:128 ZEYTİNBURNU İSTANBUL
|201412201412
|0015
|1084
|2020031266AUu0000317
|2020031114AVF0002428
|30.762,59
|1270384423
|AZ REKLAM ORGANİZASYON MATBAA İNŞ.
|ÇİFTEHAVUZLAR MAH LİTROS YOLU MUTLU AKSU SAN SİT Kapı No:128 ZEYTİNBURNU İSTANBUL
|201401201412
|0010
|3080
|2020031266AUu0000317
|2020031114AVF0002415
|644.033,70
|1270384423
|AZ REKLAM ORGANİZASYON MATBAA İNŞ.
|ÇİFTEHAVUZLAR MAH LİTROS YOLU MUTLU AKSU SAN SİT Kapı No:128 ZEYTİNBURNU İSTANBUL
|201410201412
|0033
|3080
|2020031266AUu0000317
|2020031114AVF0002422
|274.045,50
|1270384423
|AZ REKLAM ORGANİZASYON MATBAA İNŞ.
|ÇİFTEHAVUZLAR MAH LİTROS YOLU MUTLU AKSU SAN SİT Kapı No:128 ZEYTİNBURNU İSTANBUL
|201412201412
|0015
|3080
|2020031266AUu0000317
|2020031114AVF0002428
|145.564,29
|1270384423
|AZ REKLAM ORGANİZASYON MATBAA İNŞ.
|ÇİFTEHAVUZLAR MAH LİTROS YOLU MUTLU AKSU SAN SİT Kapı No:128 ZEYTİNBURNU İSTANBUL
|201407201409
|0033
|3080
|2020031266AUu0000317
|2020031114AVF0002446
|120.850,20
|1270384423
|AZ REKLAM ORGANİZASYON MATBAA İNŞ.
|ÇİFTEHAVUZLAR MAH LİTROS YOLU MUTLU AKSU SAN SİT Kapı No:128 ZEYTİNBURNU İSTANBUL
|201404201406
|0033
|3080
|2020031266AUu0000317
|2020031114AVF0002430
|90.984,60
|1270384423
|AZ REKLAM ORGANİZASYON MATBAA İNŞ.
|ÇİFTEHAVUZLAR MAH LİTROS YOLU MUTLU AKSU SAN SİT Kapı No:128 ZEYTİNBURNU İSTANBUL
|201409201409
|0015
|3080
|2020031266AUu0000317
|2020031114AVF0002413
|44.407,44
|1270384423
|AZ REKLAM ORGANİZASYON MATBAA İNŞ.
|ÇİFTEHAVUZLAR MAH LİTROS YOLU MUTLU AKSU SAN SİT Kapı No:128 ZEYTİNBURNU İSTANBUL
|201410201410
|0015
|3080
|2020031266AUu0000317
|2020031114AVF0002418
|37.849,14
|1270384423
|AZ REKLAM ORGANİZASYON MATBAA İNŞ.
|ÇİFTEHAVUZLAR MAH LİTROS YOLU MUTLU AKSU SAN SİT Kapı No:128 ZEYTİNBURNU İSTANBUL
|201407201407
|0015
|3080
|2020031266AUu0000317
|2020031114AVF0002443
|35.254,44
|1270384423
|AZ REKLAM ORGANİZASYON MATBAA İNŞ.
|ÇİFTEHAVUZLAR MAH LİTROS YOLU MUTLU AKSU SAN SİT Kapı No:128 ZEYTİNBURNU İSTANBUL
|201401201403
|0033
|3080
|2020031266AUu0000317
|2020031114AVF0002409
|34.824,00
|1270384423
|AZ REKLAM ORGANİZASYON MATBAA İNŞ.
|ÇİFTEHAVUZLAR MAH LİTROS YOLU MUTLU AKSU SAN SİT Kapı No:128 ZEYTİNBURNU İSTANBUL
|201405201405
|0015
|3080
|2020031266AUu0000317
|2020031114AVF0002434
|30.056,40
|1270384423
|AZ REKLAM ORGANİZASYON MATBAA İNŞ.
|ÇİFTEHAVUZLAR MAH LİTROS YOLU MUTLU AKSU SAN SİT Kapı No:128 ZEYTİNBURNU İSTANBUL
|201411201411
|0015
|3080
|2020031266AUu0000317
|2020031114AVF0002425
|29.535,30
|1270384423
|AZ REKLAM ORGANİZASYON MATBAA İNŞ.
|ÇİFTEHAVUZLAR MAH LİTROS YOLU MUTLU AKSU SAN SİT Kapı No:128 ZEYTİNBURNU İSTANBUL
|201408201408
|0015
|3080
|2020031266AUu0000317
|2020031114AVF0002410
|29.103,30
|1270384423
|AZ REKLAM ORGANİZASYON MATBAA İNŞ.
|ÇİFTEHAVUZLAR MAH LİTROS YOLU MUTLU AKSU SAN SİT Kapı No:128 ZEYTİNBURNU İSTANBUL
|201404201404
|0015
|3080
|2020031266AUu0000317
|2020031114AVF0002426
|26.268,84
|1270384423
|AZ REKLAM ORGANİZASYON MATBAA İNŞ.
|ÇİFTEHAVUZLAR MAH LİTROS YOLU MUTLU AKSU SAN SİT Kapı No:128 ZEYTİNBURNU İSTANBUL
|201406201406
|0015
|3080
|2020031266AUu0000317
|2020031114AVF0002439
|25.560,36
|1380331481
|BALKANLAR TEKSTİL AMBALAJ HIRDAVAT
|MALTEPE MAH/SEMT ÇİFTE HAVUZLAR CAD. Kapı No:1 Daire No:477 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL
|201401201412
|0010
|2020031266AUu0000453
|2020031114AVF0002479
|36.992,71
|1380331481
|BALKANLAR TEKSTİL AMBALAJ HIRDAVAT
|MALTEPE MAH/SEMT ÇİFTE HAVUZLAR CAD. Kapı No:1 Daire No:477 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL
|201401201412
|0010
|1084
|2020031266AUu0000453
|2020031114AVF0002479
|32.886,52
|1380331481
|BALKANLAR TEKSTİL AMBALAJ HIRDAVAT
|MALTEPE MAH/SEMT ÇİFTE HAVUZLAR CAD. Kapı No:1 Daire No:477 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL
|201401201412
|0010
|3080
|2020031266AUu0000453
|2020031114AVF0002479
|0
|110.978,13
|1380331481
|BALKANLAR TEKSTİL AMBALAJ HIRDAVAT
|MALTEPE MAH/SEMT ÇİFTE HAVUZLAR CAD. Kapı No:1 Daire No:477 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL
|201410201412
|0033
|3080
|2020031266AUu0000453
|2020031114AVF0002508
|0
|99.545,91
|1380331481
|BALKANLAR TEKSTİL AMBALAJ HIRDAVAT
|MALTEPE MAH/SEMT ÇİFTE HAVUZLAR CAD. Kapı No:1 Daire No:477 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL
|201411201411
|0015
|3080
|2020031266AUu0000453
|2020031114AVF0002513
|0
|47.860,86
|1380331481
|BALKANLAR TEKSTİL AMBALAJ HIRDAVAT
|MALTEPE MAH/SEMT ÇİFTE HAVUZLAR CAD. Kapı No:1 Daire No:477 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL
|201410201410
|0015
|3080
|2020031266AUu0000453
|2020031114AVF0002501
|0
|41.730,45
|1860004727
|41212888970
|OSMAN BOZKUŞ
|CUMHURİYET MAH. FULYA SK. GÜNAYDIN APT Kapı No:26 Daire No:18 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
|202011202011
|0015
|2024101266AUu0000709
|2024101214AVF0000055
|36.499,04
|1860317242
|41197889412
|HATİCE BOZKUŞ
|CUMHURİYET MAH. FULYA SK. GÜNAYDIN APT Kapı No:26 Daire No:18 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
|202011202011
|0015
|2024101266AUu0000727
|2024101214AVF0000453
|32.849,14
|2570024709
|13187126852
|ŞERİF ÇİMEN
|CUMHURİYET MAH. KUŞKONMAZ SK. DEFNE APT Kapı No:12 -14 Daire No:19 KÜÇÜKÇEKMECE
|202011202011
|0015
|2024062766AUw0000003
|2024062714AVH0000089
|79.686,37
|2670370615
|24836167232
|MUSTAFA FAHRİ DAĞLI
|KAZIM KARABEKİR MAH. 952 SK. Kapı No:7 Daire No:1 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL
|201401201412
|0010
|2020031966AUw0000598
|2020031114AVH0002340
|24.175,81
|2770344483
|41917484064
|METİN DEMİR
|SEYYİD ÖMER MAH. NÂİBBEY SK. KARDEŞLER APT. Kapı No:26 Daire No:3 Tel: FATİH İSTANBUL
|201501201512
|3074
|2023091366AUw0000002
|2023091314AVH0000026
|24.445,90
|3070216401
|DS PASLANMAZ ÇELİK SANAYİ VE TİC. LTD.
|SEYİTNİZAM MAH DEMİRCİLER SİT 6.CD Kapı No:83 Daire No:74 ZEYTİNBURNU İSTANBUL
|201401201412
|0010
|2020031966AUy0000093
|2020031114AVJ0002402
|24.175,81
|3070216401
|DS PASLANMAZ ÇELİK SANAYİ VE TİC. LTD.
|SEYİTNİZAM MAH DEMİRCİLER SİT 6.CD Kapı No:83 Daire No:74 ZEYTİNBURNU İSTANBUL
|201401201412
|0010
|3080
|2020031966AUy0000093
|2020031114AVJ0002402
|108.791,15
|3070216401
|DS PASLANMAZ ÇELİK SANAYİ VE TİC. LTD.
|SEYİTNİZAM MAH DEMİRCİLER SİT 6.CD Kapı No:83 Daire No:74 ZEYTİNBURNU İSTANBUL
|201401201403
|0033
|3080
|2020031966AUy0000093
|2020031114AVJ0002396
|108.791,15
|3070216401
|DS PASLANMAZ ÇELİK SANAYİ VE TİC. LTD.
|SEYİTNİZAM MAH DEMİRCİLER SİT 6.CD Kapı No:83 Daire No:74 ZEYTİNBURNU İSTANBUL
|201401201401
|0015
|3080
|2020031966AUy0000093
|2020031114AVJ0002390
|49.631,99
|3070216401
|DS PASLANMAZ ÇELİK SANAYİ VE TİC. LTD.
|SEYİTNİZAM MAH DEMİRCİLER SİT 6.CD Kapı No:83 Daire No:74 ZEYTİNBURNU İSTANBUL
|201402201402
|0015
|3080
|2020031966AUy0000093
|2020031114AVJ0002409
|48.280,05
|3880796950
|FSM ETİKET AMBALAJ MATBAACILIK
|MALTEPE MAH. GÜMÜŞSUYU CAD. ODIN TOPKAPI CENTER Kapı No:28 Daire No:388 ZEYTİNBURNU
|202004202004
|0015
|2022041466AUy0000025
|2022011814AVJ0001571
|27.000,00
|4070053896
|SEZERLER MATBAA MALZEME KAĞIT İNŞ.
|2. MATBACILAR SİT LİTROS YOLU 52 NF 19 TOPKAPI Kapı No:2 NF 19 ZEYTİNBURNU İSTANBUL
|201401201412
|0010
|2020031966AV00000035
|2020031114AVL0002173
|131.246,16
|4070053896
|SEZERLER MATBAA MALZEME KAĞIT İNŞ.
|2. MATBACILAR SİT LİTROS YOLU 52 NF 19 TOPKAPI Kapı No:2 NF 19 ZEYTİNBURNU İSTANBUL
|201401201412
|0010
|1084
|2020031966AV00000035
|2020031114AVL0002173
|116.677,84
|4070053896
|SEZERLER MATBAA MALZEME KAĞIT İNŞ.
|2. MATBACILAR SİT LİTROS YOLU 52 NF 19 TOPKAPI Kapı No:2 NF 19 ZEYTİNBURNU İSTANBUL
|201401201412
|0010
|3080
|2020031966AV00000035
|2020031114AVL0002173
|393.738,48
|4070053896
|SEZERLER MATBAA MALZEME KAĞIT İNŞ.
|2. MATBACILAR SİT LİTROS YOLU 52 NF 19 TOPKAPI Kapı No:2 NF 19 ZEYTİNBURNU İSTANBUL
|201401201403
|0033
|3080
|2020031966AV00000035
|2020031114AVL0002169
|141.292,77
|4070053896
|SEZERLER MATBAA MALZEME KAĞIT İNŞ.
|2. MATBACILAR SİT LİTROS YOLU 52 NF 19 TOPKAPI Kapı No:2 NF 19 ZEYTİNBURNU İSTANBUL
|201404201406
|0033
|3080
|2020031966AV00000035
|2020031114AVL0002188
|132.802,98
|4070053896
|SEZERLER MATBAA MALZEME KAĞIT İNŞ.
|2. MATBACILAR SİT LİTROS YOLU 52 NF 19 TOPKAPI Kapı No:2 NF 19 ZEYTİNBURNU İSTANBUL
|201407201409
|0033
|3080
|2020031966AV00000035
|2020031114AVL0002204
|104.955,66
|4070053896
|SEZERLER MATBAA MALZEME KAĞIT İNŞ.
|2. MATBACILAR SİT LİTROS YOLU 52 NF 19 TOPKAPI Kapı No:2 NF 19 ZEYTİNBURNU İSTANBUL
|201401201401
|0015
|3080
|2020031966AV00000035
|2020031114AVL0002205
|44.868,27
|4070053896
|SEZERLER MATBAA MALZEME KAĞIT İNŞ.
|2. MATBACILAR SİT LİTROS YOLU 52 NF 19 TOPKAPI Kapı No:2 NF 19 ZEYTİNBURNU İSTANBUL
|201406201406
|0015
|3080
|2020031966AV00000035
|2020031114AVL0002196
|44.694,12
|4070053896
|SEZERLER MATBAA MALZEME KAĞIT İNŞ.
|2. MATBACILAR SİT LİTROS YOLU 52 NF 19 TOPKAPI Kapı No:2 NF 19 ZEYTİNBURNU İSTANBUL
|201403201403
|0015
|3080
|2020031966AV00000035
|2020031114AVL0002180
|44.415,96
|4070053896
|SEZERLER MATBAA MALZEME KAĞIT İNŞ.
|2. MATBACILAR SİT LİTROS YOLU 52 NF 19 TOPKAPI Kapı No:2 NF 19 ZEYTİNBURNU İSTANBUL
|201409201409
|0015
|3080
|2020031966AV00000035
|2020031114AVL0002174
|43.674,84
|4070053896
|SEZERLER MATBAA MALZEME KAĞIT İNŞ.
|2. MATBACILAR SİT LİTROS YOLU 52 NF 19 TOPKAPI Kapı No:2 NF 19 ZEYTİNBURNU İSTANBUL
|201405201405
|0015
|3080
|2020031966AV00000035
|2020031114AVL0002192
|38.308,47
|4070053896
|SEZERLER MATBAA MALZEME KAĞIT İNŞ.
|2. MATBACILAR SİT LİTROS YOLU 52 NF 19 TOPKAPI Kapı No:2 NF 19 ZEYTİNBURNU İSTANBUL
|201402201402
|0015
|3080
|2020031966AV00000035
|2020031114AVL0002176
|37.879,26
|4070053896
|SEZERLER MATBAA MALZEME KAĞIT İNŞ.
|2. MATBACILAR SİT LİTROS YOLU 52 NF 19 TOPKAPI Kapı No:2 NF 19 ZEYTİNBURNU İSTANBUL
|201404201404
|0015
|3080
|2020031966AV00000035
|2020031114AVL0002184
|36.520,11
|4070053896
|SEZERLER MATBAA MALZEME KAĞIT İNŞ.
|2. MATBACILAR SİT LİTROS YOLU 52 NF 19 TOPKAPI Kapı No:2 NF 19 ZEYTİNBURNU İSTANBUL
|201407201407
|0015
|3080
|2020031966AV00000035
|2020031114AVL0002200
|27.392,01
|4290407673
|29593139034
|EVREN GÜNDOĞDU
|BARIŞ MAH. İZMİR CAD. Kapı No:2 Daire No:36 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL
|201611201611
|0015
|2024111566AV00000004
|2024111514AVL0000020
|95.173,57
|4290407673
|29593139034
|EVREN GÜNDOĞDU
|BARIŞ MAH. İZMİR CAD. Kapı No:2 Daire No:36 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL
|201611201611
|0015
|1084
|2024111566AV00000004
|2024111514AVL0000020
|70.523,62
|4290407673
|29593139034
|EVREN GÜNDOĞDU
|BARIŞ MAH. İZMİR CAD. Kapı No:2 Daire No:36 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL
|201702201702
|0015
|2024111566AV00000004
|2024111514AVL0000019
|66.597,35
|4290407673
|29593139034
|EVREN GÜNDOĞDU
|BARIŞ MAH. İZMİR CAD. Kapı No:2 Daire No:36 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL
|201702201702
|0015
|1084
|2024111566AV00000004
|2024111514AVL0000019
|46.551,55
|4290407673
|29593139034
|EVREN GÜNDOĞDU
|BARIŞ MAH. İZMİR CAD. Kapı No:2 Daire No:36 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL
|201701201701
|0015
|2024111566AV00000004
|2024111514AVL0000018
|29.467,49
|4290407673
|29593139034
|EVREN GÜNDOĞDU
|BARIŞ MAH. İZMİR CAD. Kapı No:2 Daire No:36 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL
|201611201611
|0015
|3080
|2024111566AV00000004
|2024111514AVL0000020
|285.520,71
|4290407673
|29593139034
|EVREN GÜNDOĞDU
|BARIŞ MAH. İZMİR CAD. Kapı No:2 Daire No:36 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL
|201702201702
|0015
|3080
|2024111566AV00000004
|2024111514AVL0000019
|199.792,05
|4290407673
|29593139034
|EVREN GÜNDOĞDU
|BARIŞ MAH. İZMİR CAD. Kapı No:2 Daire No:36 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL
|201701201701
|0015
|3080
|2024111566AV00000004
|2024111514AVL0000018
|88.402,47
|4290407673
|29593139034
|EVREN GÜNDOĞDU
|BARIŞ MAH. İZMİR CAD. Kapı No:2 Daire No:36 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL
|201612201612
|0015
|3080
|2024111566AV00000004
|2024111514AVL0000021
|70.422,84
|4310198382
|49789026320
|MEHMET GÜNEL
|KAYIŞDAĞI MAH. NERİMAN SK. Kapı No:107 Daire No:4 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL
|201901201912
|9060
|2024071966AV00000002
|2024071914AVL0000035
|62.104,00
|4310198382
|49789026320
|MEHMET GÜNEL
|KAYIŞDAĞI MAH. NERİMAN SK. Kapı No:107 Daire No:4 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL
|202001202012
|9238
|2024071966AV00000002
|2024071914AVL0000044
|59.712,00
|4310198382
|49789026320
|MEHMET GÜNEL
|KAYIŞDAĞI MAH. NERİMAN SK. Kapı No:107 Daire No:4 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL
|202010202010
|9338
|2024071966AV00000002
|2024071914AVL0000024
|37.918,00
|4960710934
|25376094668
|EMRE KANIK
|AKINCI MAH. 1296 SK. ÇAM PALAS OTEL Kapı No:31 Daire No: KONAK İZMİR
|201901201912
|0010
|2025062066AV00000003
|2025062014AVL0000028
|30.845,61
|5110169842
|13149069104
|NACİ KARAGÖZ
|TAŞOLUK MAH. TEKİNSOY SK. Kapı No:15 Daire No:3 Tel: ARNAVUTKÖY İSTANBUL
|202006202006
|0015
|2025042266AV20000002
|2025042214AVN0000012
|28.752,38
|5950859735
|KURT BORU METAL FİTİNGS PAS. SAN.
|KAVACIK ORHAN VELİ KANIK C ŞHT. MURAT AKGÜL SOK. Kapı No:10 Daire No:B BEYKOZ İSTANBUL
|200706200706
|0015
|1084
|2021031966AV20001666
|2021031514AVN0009799
|245.705,12
|5950859735
|KURT BORU METAL FİTİNGS PAS. SAN.
|KAVACIK ORHAN VELİ KANIK C ŞHT. MURAT AKGÜL SOK. Kapı No:10 Daire No:B BEYKOZ İSTANBUL
|200704200704
|0015
|1084
|2021031966AV20001666
|2021031514AVN0009803
|213.219,66
|5950859735
|KURT BORU METAL FİTİNGS PAS. SAN.
|KAVACIK ORHAN VELİ KANIK C ŞHT. MURAT AKGÜL SOK. Kapı No:10 Daire No:B BEYKOZ İSTANBUL
|200702200702
|0015
|1084
|2021031966AV20001666
|2021031514AVN0009800
|144.350,45
|5950859735
|KURT BORU METAL FİTİNGS PAS. SAN.
|KAVACIK ORHAN VELİ KANIK C ŞHT. MURAT AKGÜL SOK. Kapı No:10 Daire No:B BEYKOZ İSTANBUL
|200703200703
|0015
|1084
|2021031966AV20001666
|2021031514AVN0009802
|127.360,68
|5950859735
|KURT BORU METAL FİTİNGS PAS. SAN.
|KAVACIK ORHAN VELİ KANIK C ŞHT. MURAT AKGÜL SOK. Kapı No:10 Daire No:B BEYKOZ İSTANBUL
|200706200706
|0015
|2021031966AV20001666
|2021031514AVN0009799
|95.400,94
|5950859735
|KURT BORU METAL FİTİNGS PAS. SAN.
|KAVACIK ORHAN VELİ KANIK C ŞHT. MURAT AKGÜL SOK. Kapı No:10 Daire No:B BEYKOZ İSTANBUL
|200704200704
|0015
|2021031966AV20001666
|2021031514AVN0009803
|81.087,53
|5950859735
|KURT BORU METAL FİTİNGS PAS. SAN.
|KAVACIK ORHAN VELİ KANIK C ŞHT. MURAT AKGÜL SOK. Kapı No:10 Daire No:B BEYKOZ İSTANBUL
|200705200705
|0015
|1084
|2021031966AV20001666
|2021031514AVN0009804
|63.992,67
|5950859735
|KURT BORU METAL FİTİNGS PAS. SAN.
|KAVACIK ORHAN VELİ KANIK C ŞHT. MURAT AKGÜL SOK. Kapı No:10 Daire No:B BEYKOZ İSTANBUL
|200702200702
|0015
|2021031966AV20001666
|2021031514AVN0009800
|53.872,16
|5950859735
|KURT BORU METAL FİTİNGS PAS. SAN.
|KAVACIK ORHAN VELİ KANIK C ŞHT. MURAT AKGÜL SOK. Kapı No:10 Daire No:B BEYKOZ İSTANBUL
|200703200703
|0015
|2021031966AV20001666
|2021031514AVN0009802
|47.979,16
|5950859735
|KURT BORU METAL FİTİNGS PAS. SAN.
|KAVACIK ORHAN VELİ KANIK C ŞHT. MURAT AKGÜL SOK. Kapı No:10 Daire No:B BEYKOZ İSTANBUL
|200701200701
|0015
|1084
|2021031966AV20001666
|2021031514AVN0009797
|32.106,04
|5950859735
|KURT BORU METAL FİTİNGS PAS. SAN.
|KAVACIK ORHAN VELİ KANIK C ŞHT. MURAT AKGÜL SOK. Kapı No:10 Daire No:B BEYKOZ İSTANBUL
|200705200705
|0015
|2021031966AV20001666
|2021031514AVN0009804
|24.570,04
|"Davutpaşa Vergi Dairesi Mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.nun 103-106. maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur"