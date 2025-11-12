Türkiye Gazetesi E-Gazete
DAVUTPAŞA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayın Tarihi: 12.11.2025
İLAN

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ

VERGİ NUMARASITC Kimlik NoMÜKELLEFİN ADI SOYADI -ÜNVANIADRESİVERGİ DÖNEMİVERGİ NEVİCEZA NEVİANA TAKİP DOSYA NOTAKİP DOSYA NOVERGİ MİKTARICEZA MİKTARI
002038192747500231282HABİBULLAH ACARSÜMER MAH. 29/12. SK. ÜMRAN Kapı No:3 Daire No:5 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL20160120161243152025022166AUs00000022025022114AVD000000524.401,00
0080808550AFM REKLAM ORG. MATBİNŞ. PLASTİK TİC.MALTEPE MAH DAVUTPAŞA CAD TİM 2 İŞ MRK Kapı No:8 Daire No:511 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL20140120141200102020031266AUs00001352020031114AVD0002652154.462,60
0080808550AFM REKLAM ORG. MATBİNŞ. PLASTİK TİC.MALTEPE MAH DAVUTPAŞA CAD TİM 2 İŞ MRK Kapı No:8 Daire No:511 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL201401201412001010842020031266AUs00001352020031114AVD0002652137.317,25
0080808550AFM REKLAM ORG. MATBİNŞ. PLASTİK TİC.MALTEPE MAH DAVUTPAŞA CAD TİM 2 İŞ MRK Kapı No:8 Daire No:511 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL20141220141200152020031266AUs00001352020031114AVD000267832.022,00
0080808550AFM REKLAM ORG. MATBİNŞ. PLASTİK TİC.MALTEPE MAH DAVUTPAŞA CAD TİM 2 İŞ MRK Kapı No:8 Daire No:511 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL201412201412001510842020031266AUs00001352020031114AVD000267830.452,92
0080808550AFM REKLAM ORG. MATBİNŞ. PLASTİK TİC.MALTEPE MAH DAVUTPAŞA CAD TİM 2 İŞ MRK Kapı No:8 Daire No:511 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL201401201412001030802020031266AUs00001352020031114AVD0002652463.387,80
0080808550AFM REKLAM ORG. MATBİNŞ. PLASTİK TİC.MALTEPE MAH DAVUTPAŞA CAD TİM 2 İŞ MRK Kapı No:8 Daire No:511 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL201410201412003330802020031266AUs00001352020031114AVD0002662278.640,00
0080808550AFM REKLAM ORG. MATBİNŞ. PLASTİK TİC.MALTEPE MAH DAVUTPAŞA CAD TİM 2 İŞ MRK Kapı No:8 Daire No:511 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL201407201409003330802020031266AUs00001352020031114AVD0002647154.060,80
0080808550AFM REKLAM ORG. MATBİNŞ. PLASTİK TİC.MALTEPE MAH DAVUTPAŞA CAD TİM 2 İŞ MRK Kapı No:8 Daire No:511 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL201412201412001530802020031266AUs00001352020031114AVD0002678144.099,00
0080808550AFM REKLAM ORG. MATBİNŞ. PLASTİK TİC.MALTEPE MAH DAVUTPAŞA CAD TİM 2 İŞ MRK Kapı No:8 Daire No:511 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL201409201409001530802020031266AUs00001352020031114AVD000265371.929,08
0080808550AFM REKLAM ORG. MATBİNŞ. PLASTİK TİC.MALTEPE MAH DAVUTPAŞA CAD TİM 2 İŞ MRK Kapı No:8 Daire No:511 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL201404201406003330802020031266AUs00001352020031114AVD000263566.964,80
0080808550AFM REKLAM ORG. MATBİNŞ. PLASTİK TİC.MALTEPE MAH DAVUTPAŞA CAD TİM 2 İŞ MRK Kapı No:8 Daire No:511 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL201401201403003330802020031266AUs00001352020031114AVD000264954.802,20
0080808550AFM REKLAM ORG. MATBİNŞ. PLASTİK TİC.MALTEPE MAH DAVUTPAŞA CAD TİM 2 İŞ MRK Kapı No:8 Daire No:511 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL201410201410001530802020031266AUs00001352020031114AVD000265540.811,04
0080808550AFM REKLAM ORG. MATBİNŞ. PLASTİK TİC.MALTEPE MAH DAVUTPAŞA CAD TİM 2 İŞ MRK Kapı No:8 Daire No:511 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL201408201408001530802020031266AUs00001352020031114AVD000265040.753,80
0080808550AFM REKLAM ORG. MATBİNŞ. PLASTİK TİC.MALTEPE MAH DAVUTPAŞA CAD TİM 2 İŞ MRK Kapı No:8 Daire No:511 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL201411201411001530802020031266AUs00001352020031114AVD000267030.306,96
0080808550AFM REKLAM ORG. MATBİNŞ. PLASTİK TİC.MALTEPE MAH DAVUTPAŞA CAD TİM 2 İŞ MRK Kapı No:8 Daire No:511 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL201407201407001530802020031266AUs00001352020031114AVD000264427.591,84
070031688871977078040RECEP ANTİKASEYRANTEPE MAH. İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU CAD. Kapı No:129 Daire No:4 KAĞITHANE İSTANBUL20140920140900152024100566AUs00000042024100514AVD000002229.768,82
070031688871977078040RECEP ANTİKASEYRANTEPE MAH. İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU CAD. Kapı No:129 Daire No:4 KAĞITHANE İSTANBUL201409201409001510842024100566AUs00000042024100514AVD000002228.369,69
070031688871977078040RECEP ANTİKASEYRANTEPE MAH. İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU CAD. Kapı No:129 Daire No:4 KAĞITHANE İSTANBUL20141020141000152024100566AUs00000042024100514AVD000001925.940,02
070031688871977078040RECEP ANTİKASEYRANTEPE MAH. İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU CAD. Kapı No:129 Daire No:4 KAĞITHANE İSTANBUL201410201410001510842024100566AUs00000042024100514AVD000001924.357,68
070031688871977078040RECEP ANTİKASEYRANTEPE MAH. İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU CAD. Kapı No:129 Daire No:4 KAĞITHANE İSTANBUL201409201409001530802024100566AUs00000042024100514AVD000002289.306,46
070031688871977078040RECEP ANTİKASEYRANTEPE MAH. İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU CAD. Kapı No:129 Daire No:4 KAĞITHANE İSTANBUL201410201410001530802024100566AUs00000042024100514AVD000001977.820,06
070031688871977078040RECEP ANTİKASEYRANTEPE MAH. İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU CAD. Kapı No:129 Daire No:4 KAĞITHANE İSTANBUL201408201408001530802024100566AUs00000042024100514AVD000002148.114,03
070031688871977078040RECEP ANTİKASEYRANTEPE MAH. İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU CAD. Kapı No:129 Daire No:4 KAĞITHANE İSTANBUL201407201407001530802024100566AUs00000042024100514AVD000002339.154,32
070031688871977078040RECEP ANTİKASEYRANTEPE MAH. İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU CAD. Kapı No:129 Daire No:4 KAĞITHANE İSTANBUL201411201411001530802024100566AUs00000042024100514AVD000002038.761,20
070031688871977078040RECEP ANTİKASEYRANTEPE MAH. İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU CAD. Kapı No:129 Daire No:4 KAĞITHANE İSTANBUL201406201406001530802024100566AUs00000042024100514AVD000001531.463,61
1270384423AZ REKLAM ORGANİZASYON MATBAA İNŞ.ÇİFTEHAVUZLAR MAH LİTROS YOLU MUTLU AKSU SAN SİT Kapı No:128 ZEYTİNBURNU İSTANBUL20140120141200102020031266AUu00003172020031114AVF0002415143.118,60
1270384423AZ REKLAM ORGANİZASYON MATBAA İNŞ.ÇİFTEHAVUZLAR MAH LİTROS YOLU MUTLU AKSU SAN SİT Kapı No:128 ZEYTİNBURNU İSTANBUL201401201412001010842020031266AUu00003172020031114AVF0002415127.232,44
1270384423AZ REKLAM ORGANİZASYON MATBAA İNŞ.ÇİFTEHAVUZLAR MAH LİTROS YOLU MUTLU AKSU SAN SİT Kapı No:128 ZEYTİNBURNU İSTANBUL20141220141200152020031266AUu00003172020031114AVF000242832.347,62
1270384423AZ REKLAM ORGANİZASYON MATBAA İNŞ.ÇİFTEHAVUZLAR MAH LİTROS YOLU MUTLU AKSU SAN SİT Kapı No:128 ZEYTİNBURNU İSTANBUL201412201412001510842020031266AUu00003172020031114AVF000242830.762,59
1270384423AZ REKLAM ORGANİZASYON MATBAA İNŞ.ÇİFTEHAVUZLAR MAH LİTROS YOLU MUTLU AKSU SAN SİT Kapı No:128 ZEYTİNBURNU İSTANBUL201401201412001030802020031266AUu00003172020031114AVF0002415644.033,70
1270384423AZ REKLAM ORGANİZASYON MATBAA İNŞ.ÇİFTEHAVUZLAR MAH LİTROS YOLU MUTLU AKSU SAN SİT Kapı No:128 ZEYTİNBURNU İSTANBUL201410201412003330802020031266AUu00003172020031114AVF0002422274.045,50
1270384423AZ REKLAM ORGANİZASYON MATBAA İNŞ.ÇİFTEHAVUZLAR MAH LİTROS YOLU MUTLU AKSU SAN SİT Kapı No:128 ZEYTİNBURNU İSTANBUL201412201412001530802020031266AUu00003172020031114AVF0002428145.564,29
1270384423AZ REKLAM ORGANİZASYON MATBAA İNŞ.ÇİFTEHAVUZLAR MAH LİTROS YOLU MUTLU AKSU SAN SİT Kapı No:128 ZEYTİNBURNU İSTANBUL201407201409003330802020031266AUu00003172020031114AVF0002446120.850,20
1270384423AZ REKLAM ORGANİZASYON MATBAA İNŞ.ÇİFTEHAVUZLAR MAH LİTROS YOLU MUTLU AKSU SAN SİT Kapı No:128 ZEYTİNBURNU İSTANBUL201404201406003330802020031266AUu00003172020031114AVF000243090.984,60
1270384423AZ REKLAM ORGANİZASYON MATBAA İNŞ.ÇİFTEHAVUZLAR MAH LİTROS YOLU MUTLU AKSU SAN SİT Kapı No:128 ZEYTİNBURNU İSTANBUL201409201409001530802020031266AUu00003172020031114AVF000241344.407,44
1270384423AZ REKLAM ORGANİZASYON MATBAA İNŞ.ÇİFTEHAVUZLAR MAH LİTROS YOLU MUTLU AKSU SAN SİT Kapı No:128 ZEYTİNBURNU İSTANBUL201410201410001530802020031266AUu00003172020031114AVF000241837.849,14
1270384423AZ REKLAM ORGANİZASYON MATBAA İNŞ.ÇİFTEHAVUZLAR MAH LİTROS YOLU MUTLU AKSU SAN SİT Kapı No:128 ZEYTİNBURNU İSTANBUL201407201407001530802020031266AUu00003172020031114AVF000244335.254,44
1270384423AZ REKLAM ORGANİZASYON MATBAA İNŞ.ÇİFTEHAVUZLAR MAH LİTROS YOLU MUTLU AKSU SAN SİT Kapı No:128 ZEYTİNBURNU İSTANBUL201401201403003330802020031266AUu00003172020031114AVF000240934.824,00
1270384423AZ REKLAM ORGANİZASYON MATBAA İNŞ.ÇİFTEHAVUZLAR MAH LİTROS YOLU MUTLU AKSU SAN SİT Kapı No:128 ZEYTİNBURNU İSTANBUL201405201405001530802020031266AUu00003172020031114AVF000243430.056,40
1270384423AZ REKLAM ORGANİZASYON MATBAA İNŞ.ÇİFTEHAVUZLAR MAH LİTROS YOLU MUTLU AKSU SAN SİT Kapı No:128 ZEYTİNBURNU İSTANBUL201411201411001530802020031266AUu00003172020031114AVF000242529.535,30
1270384423AZ REKLAM ORGANİZASYON MATBAA İNŞ.ÇİFTEHAVUZLAR MAH LİTROS YOLU MUTLU AKSU SAN SİT Kapı No:128 ZEYTİNBURNU İSTANBUL201408201408001530802020031266AUu00003172020031114AVF000241029.103,30
1270384423AZ REKLAM ORGANİZASYON MATBAA İNŞ.ÇİFTEHAVUZLAR MAH LİTROS YOLU MUTLU AKSU SAN SİT Kapı No:128 ZEYTİNBURNU İSTANBUL201404201404001530802020031266AUu00003172020031114AVF000242626.268,84
1270384423AZ REKLAM ORGANİZASYON MATBAA İNŞ.ÇİFTEHAVUZLAR MAH LİTROS YOLU MUTLU AKSU SAN SİT Kapı No:128 ZEYTİNBURNU İSTANBUL201406201406001530802020031266AUu00003172020031114AVF000243925.560,36
1380331481BALKANLAR TEKSTİL AMBALAJ HIRDAVATMALTEPE MAH/SEMT ÇİFTE HAVUZLAR CAD. Kapı No:1 Daire No:477 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL20140120141200102020031266AUu00004532020031114AVF000247936.992,71
1380331481BALKANLAR TEKSTİL AMBALAJ HIRDAVATMALTEPE MAH/SEMT ÇİFTE HAVUZLAR CAD. Kapı No:1 Daire No:477 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL201401201412001010842020031266AUu00004532020031114AVF000247932.886,52
1380331481BALKANLAR TEKSTİL AMBALAJ HIRDAVATMALTEPE MAH/SEMT ÇİFTE HAVUZLAR CAD. Kapı No:1 Daire No:477 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL201401201412001030802020031266AUu00004532020031114AVF00024790110.978,13
1380331481BALKANLAR TEKSTİL AMBALAJ HIRDAVATMALTEPE MAH/SEMT ÇİFTE HAVUZLAR CAD. Kapı No:1 Daire No:477 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL201410201412003330802020031266AUu00004532020031114AVF0002508099.545,91
1380331481BALKANLAR TEKSTİL AMBALAJ HIRDAVATMALTEPE MAH/SEMT ÇİFTE HAVUZLAR CAD. Kapı No:1 Daire No:477 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL201411201411001530802020031266AUu00004532020031114AVF0002513047.860,86
1380331481BALKANLAR TEKSTİL AMBALAJ HIRDAVATMALTEPE MAH/SEMT ÇİFTE HAVUZLAR CAD. Kapı No:1 Daire No:477 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL201410201410001530802020031266AUu00004532020031114AVF0002501041.730,45
186000472741212888970OSMAN BOZKUŞCUMHURİYET MAH. FULYA SK. GÜNAYDIN APT Kapı No:26 Daire No:18 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL20201120201100152024101266AUu00007092024101214AVF000005536.499,04
186031724241197889412HATİCE BOZKUŞCUMHURİYET MAH. FULYA SK. GÜNAYDIN APT Kapı No:26 Daire No:18 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL20201120201100152024101266AUu00007272024101214AVF000045332.849,14
257002470913187126852ŞERİF ÇİMENCUMHURİYET MAH. KUŞKONMAZ SK. DEFNE APT Kapı No:12 -14 Daire No:19 KÜÇÜKÇEKMECE20201120201100152024062766AUw00000032024062714AVH000008979.686,37
267037061524836167232MUSTAFA FAHRİ DAĞLIKAZIM KARABEKİR MAH. 952 SK. Kapı No:7 Daire No:1 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL20140120141200102020031966AUw00005982020031114AVH000234024.175,81
277034448341917484064METİN DEMİRSEYYİD ÖMER MAH. NÂİBBEY SK. KARDEŞLER APT. Kapı No:26 Daire No:3 Tel: FATİH İSTANBUL20150120151230742023091366AUw00000022023091314AVH000002624.445,90
3070216401DS PASLANMAZ ÇELİK SANAYİ VE TİC. LTD.SEYİTNİZAM MAH DEMİRCİLER SİT 6.CD Kapı No:83 Daire No:74 ZEYTİNBURNU İSTANBUL20140120141200102020031966AUy00000932020031114AVJ000240224.175,81
3070216401DS PASLANMAZ ÇELİK SANAYİ VE TİC. LTD.SEYİTNİZAM MAH DEMİRCİLER SİT 6.CD Kapı No:83 Daire No:74 ZEYTİNBURNU İSTANBUL201401201412001030802020031966AUy00000932020031114AVJ0002402108.791,15
3070216401DS PASLANMAZ ÇELİK SANAYİ VE TİC. LTD.SEYİTNİZAM MAH DEMİRCİLER SİT 6.CD Kapı No:83 Daire No:74 ZEYTİNBURNU İSTANBUL201401201403003330802020031966AUy00000932020031114AVJ0002396108.791,15
3070216401DS PASLANMAZ ÇELİK SANAYİ VE TİC. LTD.SEYİTNİZAM MAH DEMİRCİLER SİT 6.CD Kapı No:83 Daire No:74 ZEYTİNBURNU İSTANBUL201401201401001530802020031966AUy00000932020031114AVJ000239049.631,99
3070216401DS PASLANMAZ ÇELİK SANAYİ VE TİC. LTD.SEYİTNİZAM MAH DEMİRCİLER SİT 6.CD Kapı No:83 Daire No:74 ZEYTİNBURNU İSTANBUL201402201402001530802020031966AUy00000932020031114AVJ000240948.280,05
3880796950FSM ETİKET AMBALAJ MATBAACILIKMALTEPE MAH. GÜMÜŞSUYU CAD. ODIN TOPKAPI CENTER Kapı No:28 Daire No:388 ZEYTİNBURNU20200420200400152022041466AUy00000252022011814AVJ000157127.000,00
4070053896SEZERLER MATBAA MALZEME KAĞIT İNŞ.2. MATBACILAR SİT LİTROS YOLU 52 NF 19 TOPKAPI Kapı No:2 NF 19 ZEYTİNBURNU İSTANBUL20140120141200102020031966AV000000352020031114AVL0002173131.246,16
4070053896SEZERLER MATBAA MALZEME KAĞIT İNŞ.2. MATBACILAR SİT LİTROS YOLU 52 NF 19 TOPKAPI Kapı No:2 NF 19 ZEYTİNBURNU İSTANBUL201401201412001010842020031966AV000000352020031114AVL0002173116.677,84
4070053896SEZERLER MATBAA MALZEME KAĞIT İNŞ.2. MATBACILAR SİT LİTROS YOLU 52 NF 19 TOPKAPI Kapı No:2 NF 19 ZEYTİNBURNU İSTANBUL201401201412001030802020031966AV000000352020031114AVL0002173393.738,48
4070053896SEZERLER MATBAA MALZEME KAĞIT İNŞ.2. MATBACILAR SİT LİTROS YOLU 52 NF 19 TOPKAPI Kapı No:2 NF 19 ZEYTİNBURNU İSTANBUL201401201403003330802020031966AV000000352020031114AVL0002169141.292,77
4070053896SEZERLER MATBAA MALZEME KAĞIT İNŞ.2. MATBACILAR SİT LİTROS YOLU 52 NF 19 TOPKAPI Kapı No:2 NF 19 ZEYTİNBURNU İSTANBUL201404201406003330802020031966AV000000352020031114AVL0002188132.802,98
4070053896SEZERLER MATBAA MALZEME KAĞIT İNŞ.2. MATBACILAR SİT LİTROS YOLU 52 NF 19 TOPKAPI Kapı No:2 NF 19 ZEYTİNBURNU İSTANBUL201407201409003330802020031966AV000000352020031114AVL0002204104.955,66
4070053896SEZERLER MATBAA MALZEME KAĞIT İNŞ.2. MATBACILAR SİT LİTROS YOLU 52 NF 19 TOPKAPI Kapı No:2 NF 19 ZEYTİNBURNU İSTANBUL201401201401001530802020031966AV000000352020031114AVL000220544.868,27
4070053896SEZERLER MATBAA MALZEME KAĞIT İNŞ.2. MATBACILAR SİT LİTROS YOLU 52 NF 19 TOPKAPI Kapı No:2 NF 19 ZEYTİNBURNU İSTANBUL201406201406001530802020031966AV000000352020031114AVL000219644.694,12
4070053896SEZERLER MATBAA MALZEME KAĞIT İNŞ.2. MATBACILAR SİT LİTROS YOLU 52 NF 19 TOPKAPI Kapı No:2 NF 19 ZEYTİNBURNU İSTANBUL201403201403001530802020031966AV000000352020031114AVL000218044.415,96
4070053896SEZERLER MATBAA MALZEME KAĞIT İNŞ.2. MATBACILAR SİT LİTROS YOLU 52 NF 19 TOPKAPI Kapı No:2 NF 19 ZEYTİNBURNU İSTANBUL201409201409001530802020031966AV000000352020031114AVL000217443.674,84
4070053896SEZERLER MATBAA MALZEME KAĞIT İNŞ.2. MATBACILAR SİT LİTROS YOLU 52 NF 19 TOPKAPI Kapı No:2 NF 19 ZEYTİNBURNU İSTANBUL201405201405001530802020031966AV000000352020031114AVL000219238.308,47
4070053896SEZERLER MATBAA MALZEME KAĞIT İNŞ.2. MATBACILAR SİT LİTROS YOLU 52 NF 19 TOPKAPI Kapı No:2 NF 19 ZEYTİNBURNU İSTANBUL201402201402001530802020031966AV000000352020031114AVL000217637.879,26
4070053896SEZERLER MATBAA MALZEME KAĞIT İNŞ.2. MATBACILAR SİT LİTROS YOLU 52 NF 19 TOPKAPI Kapı No:2 NF 19 ZEYTİNBURNU İSTANBUL201404201404001530802020031966AV000000352020031114AVL000218436.520,11
4070053896SEZERLER MATBAA MALZEME KAĞIT İNŞ.2. MATBACILAR SİT LİTROS YOLU 52 NF 19 TOPKAPI Kapı No:2 NF 19 ZEYTİNBURNU İSTANBUL201407201407001530802020031966AV000000352020031114AVL000220027.392,01
429040767329593139034EVREN GÜNDOĞDUBARIŞ MAH. İZMİR CAD. Kapı No:2 Daire No:36 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL20161120161100152024111566AV000000042024111514AVL000002095.173,57
429040767329593139034EVREN GÜNDOĞDUBARIŞ MAH. İZMİR CAD. Kapı No:2 Daire No:36 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL201611201611001510842024111566AV000000042024111514AVL000002070.523,62
429040767329593139034EVREN GÜNDOĞDUBARIŞ MAH. İZMİR CAD. Kapı No:2 Daire No:36 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL20170220170200152024111566AV000000042024111514AVL000001966.597,35
429040767329593139034EVREN GÜNDOĞDUBARIŞ MAH. İZMİR CAD. Kapı No:2 Daire No:36 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL201702201702001510842024111566AV000000042024111514AVL000001946.551,55
429040767329593139034EVREN GÜNDOĞDUBARIŞ MAH. İZMİR CAD. Kapı No:2 Daire No:36 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL20170120170100152024111566AV000000042024111514AVL000001829.467,49
429040767329593139034EVREN GÜNDOĞDUBARIŞ MAH. İZMİR CAD. Kapı No:2 Daire No:36 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL201611201611001530802024111566AV000000042024111514AVL0000020285.520,71
429040767329593139034EVREN GÜNDOĞDUBARIŞ MAH. İZMİR CAD. Kapı No:2 Daire No:36 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL201702201702001530802024111566AV000000042024111514AVL0000019199.792,05
429040767329593139034EVREN GÜNDOĞDUBARIŞ MAH. İZMİR CAD. Kapı No:2 Daire No:36 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL201701201701001530802024111566AV000000042024111514AVL000001888.402,47
429040767329593139034EVREN GÜNDOĞDUBARIŞ MAH. İZMİR CAD. Kapı No:2 Daire No:36 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL201612201612001530802024111566AV000000042024111514AVL000002170.422,84
431019838249789026320MEHMET GÜNELKAYIŞDAĞI MAH. NERİMAN SK. Kapı No:107 Daire No:4 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL20190120191290602024071966AV000000022024071914AVL000003562.104,00
431019838249789026320MEHMET GÜNELKAYIŞDAĞI MAH. NERİMAN SK. Kapı No:107 Daire No:4 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL20200120201292382024071966AV000000022024071914AVL000004459.712,00
431019838249789026320MEHMET GÜNELKAYIŞDAĞI MAH. NERİMAN SK. Kapı No:107 Daire No:4 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL20201020201093382024071966AV000000022024071914AVL000002437.918,00
496071093425376094668EMRE KANIKAKINCI MAH. 1296 SK. ÇAM PALAS OTEL Kapı No:31 Daire No: KONAK İZMİR20190120191200102025062066AV000000032025062014AVL000002830.845,61
511016984213149069104NACİ KARAGÖZTAŞOLUK MAH. TEKİNSOY SK. Kapı No:15 Daire No:3 Tel: ARNAVUTKÖY İSTANBUL20200620200600152025042266AV200000022025042214AVN000001228.752,38
5950859735KURT BORU METAL FİTİNGS PAS. SAN.KAVACIK ORHAN VELİ KANIK C ŞHT. MURAT AKGÜL SOK. Kapı No:10 Daire No:B BEYKOZ İSTANBUL200706200706001510842021031966AV200016662021031514AVN0009799245.705,12
5950859735KURT BORU METAL FİTİNGS PAS. SAN.KAVACIK ORHAN VELİ KANIK C ŞHT. MURAT AKGÜL SOK. Kapı No:10 Daire No:B BEYKOZ İSTANBUL200704200704001510842021031966AV200016662021031514AVN0009803213.219,66
5950859735KURT BORU METAL FİTİNGS PAS. SAN.KAVACIK ORHAN VELİ KANIK C ŞHT. MURAT AKGÜL SOK. Kapı No:10 Daire No:B BEYKOZ İSTANBUL200702200702001510842021031966AV200016662021031514AVN0009800144.350,45
5950859735KURT BORU METAL FİTİNGS PAS. SAN.KAVACIK ORHAN VELİ KANIK C ŞHT. MURAT AKGÜL SOK. Kapı No:10 Daire No:B BEYKOZ İSTANBUL200703200703001510842021031966AV200016662021031514AVN0009802127.360,68
5950859735KURT BORU METAL FİTİNGS PAS. SAN.KAVACIK ORHAN VELİ KANIK C ŞHT. MURAT AKGÜL SOK. Kapı No:10 Daire No:B BEYKOZ İSTANBUL20070620070600152021031966AV200016662021031514AVN000979995.400,94
5950859735KURT BORU METAL FİTİNGS PAS. SAN.KAVACIK ORHAN VELİ KANIK C ŞHT. MURAT AKGÜL SOK. Kapı No:10 Daire No:B BEYKOZ İSTANBUL20070420070400152021031966AV200016662021031514AVN000980381.087,53
5950859735KURT BORU METAL FİTİNGS PAS. SAN.KAVACIK ORHAN VELİ KANIK C ŞHT. MURAT AKGÜL SOK. Kapı No:10 Daire No:B BEYKOZ İSTANBUL200705200705001510842021031966AV200016662021031514AVN000980463.992,67
5950859735KURT BORU METAL FİTİNGS PAS. SAN.KAVACIK ORHAN VELİ KANIK C ŞHT. MURAT AKGÜL SOK. Kapı No:10 Daire No:B BEYKOZ İSTANBUL20070220070200152021031966AV200016662021031514AVN000980053.872,16
5950859735KURT BORU METAL FİTİNGS PAS. SAN.KAVACIK ORHAN VELİ KANIK C ŞHT. MURAT AKGÜL SOK. Kapı No:10 Daire No:B BEYKOZ İSTANBUL20070320070300152021031966AV200016662021031514AVN000980247.979,16
5950859735KURT BORU METAL FİTİNGS PAS. SAN.KAVACIK ORHAN VELİ KANIK C ŞHT. MURAT AKGÜL SOK. Kapı No:10 Daire No:B BEYKOZ İSTANBUL200701200701001510842021031966AV200016662021031514AVN000979732.106,04
5950859735KURT BORU METAL FİTİNGS PAS. SAN.KAVACIK ORHAN VELİ KANIK C ŞHT. MURAT AKGÜL SOK. Kapı No:10 Daire No:B BEYKOZ İSTANBUL20070520070500152021031966AV200016662021031514AVN000980424.570,04
"Davutpaşa Vergi Dairesi Mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.nun 103-106. maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur"
#ilangovtr Basın No: ILN02331519