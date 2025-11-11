Otizmli öğrenciyi merdivenden iten müdür gözaltına alındı! Bakan Tunç: Onlara uzanan el karşılıksız kalamaz

Yürekleri sızlatan olay Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir ortaokulda yaşandı. Okul müdürü Bekir G., 13 yaşındaki otizmli öğrenci B.U.U.'yu henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma esnasında merdivenden itti. O anlar okulun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Soruşturma başlatıldığını söyleyen Bakan Tunç, şunları kaydetti:

"Hepimizi derinden üzen olayla ilgili Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal soruşturma başlatılmış olup, okul müdürü gözaltına alınmıştır. Otizmli çocuklarımız ve özel gereksinimli bireylerimiz, toplumumuzun en hassas kesimleridir ve hepimize emanettir. Onlara uzanan her haksız el, hukuken ve vicdanen karşılıksız kalamaz"

Öte yandan olayı öğrenen anne Derya Yavuz, oğlunun eve toz içinde geldiğini ve yaşananları anlatması üzerine hemen okula gittiğini söyleyip şu açıklamayı yapmıştı.

"ELİM AYAĞIM TİTREDİ"

"Oğlum 8 yıldır aynı okulda okuyor. Eve geldiğinde üstü başı toz içindeydi. Ne olduğunu sorduğumda ‘Müdür beni aşağı attı' dedi. Müdürü aradım ama açmadı. Okula gidip kamera kayıtlarını istedim, önce vermek istemediler. Görüntüleri görünce elim ayağım titredi. Jandarmaya haber verdim, darp raporu alındı. Konuyu yargıya taşıyacağım" dedi.