Elazığ’da kayıp otizmli Veysel için gece boyu seferberlik: Üçüncü günde de iz yok

Elazığ’da kaybolan 11 yaşındaki otizmli Veysel Bilen’in bulunması için arama çalışmaları 72. saatte de sürüyor. Ekipler, hem karadan hem de havadan dronlarla bölgeyi tarayarak çocuğa ulaşmaya çalışıyor.

AFAD Elazığ Arama ve Kurtarma Şube Müdürü Süleyman Polat, "Veysel Bilen çocuğumuzun kaybolmasının üzerinden 3 gün geçti. Gündüz saat 8 civarında başladığımız arama kurtarma çalışmaları gece boyunca da devam ediyor.

SABAHA KADAR SÜRECEK

Emniyet Müdürlüğü, UMKE, AFAD ve Kızılay ekipleri bölgede büyük destek sağlıyor. Şu ana kadar herhangi bir ize ya da emareye rastlanmadı, arazi taraması sabaha kadar devam edecek.

250 GÖNÜLLÜ DE ÇALIŞMALARA KATILACAK

Sabah saatlerinde yaklaşık 250 gönüllü ile belediye ve karayolları ekiplerinin de katılımıyla çalışmalara yeniden başlanacak" dedi.

KİMSENİN HABERİ YOKKEN EVDEN ÇIKMIŞ

Olay önceki gün merkeze bağlı Gümüşkavak Mahallesi’nde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, 11 yaşındaki otizmli Veysel Bilen, öğlen saatlerinde kimsenin haberi olmadan evden çıktı.

Ailesi ve mahalle sakinleri Bilen’i tüm aramalarına rağmen bulamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, PAK, UMKE, Su Altı Arama Kurtarma, Polis Özel Harekat ve jandarma ekibi sevk edildi. Daha önce de birkaç kez evden kaçtığı ve suyu sevdiği öğrenilen çocuğun bulunması için ekipler arama çalışması başlatmıştı.