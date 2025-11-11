Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Afrika'da Türk savunma sanayi rüzgarı!

Afrika'da Türk savunma sanayi rüzgarı!

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Afrika&#039;da Türk savunma sanayi rüzgarı!
Savunma Sanayii, Türkiye, Mali, Afrika, Terör, Teknoloji, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Dünyada büyük yankı uyandıran Türk savunma sanayi ürünleri bu sefer Afrika'da vitrine çıktı. Türk firmalarının stantlı katılımıyla düzenlenen Bamako Expo Fuarı (BAMEX’25), Mali'nin başkenti Bamako'da ziyaretçilere kapılarını açtı.

Mali'de bu yıl ilk kez yalnızca Türk firmalarının stantlı katılımıyla düzenlenen Bamako Expo Fuarı (BAMEX’25), ​​​​​​​Bamako Fuar ve Gösteri Merkezi'nde düzenlenen törenle başladı.

Mali'nin başkenti Bamako'da 14 Kasım'a kadar sürecek fuarda, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde Baykar, ASELSAN, Roketsan, MKE, STM, Kalekalıp, 3E, Sarsılmaz, Atlas, ESSAV, SkyDagger, ZSR, Akıncılar, Hedef Defence ve Akdaş Silah gibi sektörün önde gelen kuruluşları ürün ve kabiliyetlerini tanıtıyor.

Mali Başbakanı Abdoulaye Maiga, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Afrika'nın, istikrarını zayıflatan ve gelişmesini engelleyen eşi benzeri görülmemiş güvenlik ve jeopolitik zorlukların merkezinde yer aldığını söyledi.

Afrika'da Türk savunma sanayi rüzgarı! - 1. Resim

Dünyada terörün sınır tanımadığına işaret eden Maiga, terörün artık sadece silah veya patlayıcılarla yetinmediğini, yapay zeka, gizli sosyal ağlar, dijital platformların saldırıların planlanması ve yürütülmesinde kullandığı derin bir operasyonel değişim yaşandığını belirtti.

Bu bağlamda güvenliğin artık bir seçenek değil, bir zorunluluk olarak görülmesi gerektiğini vurgulayan Maiga, Afrika'da terörizme karşı başarının özerk bir güvenlik mimarisi ve ortaklaşmadan geçtiğini ifade etti. Maiga, terörizm karşısında geri çekilmeyeceklerini, direneceklerini ve kökünden kazıyacaklarını kaydetti.

Afrika'da Türk savunma sanayi rüzgarı! - 2. Resim

Fuarın daha güvenli, egemen ve dirençli bir Afrika inşa etmek için uluslararası çapta bir buluşma olduğunu dile getiren Maiga, fuarın onur konuğu Türkiye'nin dünya çapında askeri ekipman ihracatçıları arasında ilk sıralarda yer aldığını belirtti.

Abdoulaye Maiga, fuarda yer alan Türk şirketlerinin, en gelişmiş ve güvenilir savunma teknolojilerindeki yetenekleriyle tanındığını aktardı.

Türkiye'nin Mali Büyükelçisi Efe Ceylan da organizasyonun, Mali halkının uluslararası sahnede var olma kapasitesini ve kararlılığını ortaya koyduğunu söyledi.

Afrika'da Türk savunma sanayi rüzgarı! - 3. Resim

Türk şirketlerinin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın organizasyondaki varlığının Türk hükümetinin Mali ile savunma alanında mevcut işbirliğini daha da güçlendirme iradesini ortaya koyduğunu vurgulayan Ceylan, fuara sağlanan katılımın da bir kez daha Türkiye’nin Mali için güvenilir bir ortak olduğunu gösterdiğini dile getirdi.

Türkiye'nin, Mali'nin terörle mücadelesinde yanında olmaya devam edeceğini belirten Ceylan, "Mali ile savunma ve güvenlik alanında işbirliğini derinleştirmekten gurur duyuyoruz; tıpkı Nijer, Burkina Faso ve diğer birçok Afrika ülkesiyle yaptığımız gibi."dedi.

Ceylan, iki ülke arasındaki ilişkileri savunma sanayisinin yanında eğitim, ticaret gibi bir dizi alanda geliştirmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

20 yaşındaki genç kadın arkadaşının evinde ölü bulundu!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
"İBB'ye yarın sabah kayyım atanmalı" Cem Küçük "Escobar düzeni kurmuşlar" diyerek milyarlarca vurgunu hatırlattı - Gündem"İBB'ye yarın sabah kayyım atanmalı"Kocaeli'deki yangına ilişkin 7 kişi tutuklandı! Parfüm fabrikası 6 işçiye mezar olmuştu - GündemKocaeli'deki yangına ilişkin 7 kişi tutuklandı!Hakkari'de Nehil Sazlığı'ndaki yangın dördüncü gününde! Yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapıyor - GündemHakkari'deki yangın dördüncü gününde!İBB'deki ihale usulsüzlükleri iddianamede: 87 ihale, 308 milyon lira kamu zararı!  - GündemİBB'deki ihale usulsüzlükleri iddianamedeBakan Işıkhan'dan 'SGK borcu' açıklaması: İlk 10 belediyeden 8’i CHP’li - GündemIşıkhan: SGK’ya borcu olan ilk 10 belediyeden 8’i CHP’liCumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Kobakhidze ile 'düşen kargo uçağını' görüştü - GündemErdoğan, Kobakhidze ile 'düşen kargo uçağını' görüş
Sonraki Haber Yükleniyor...