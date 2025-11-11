Tel Aviv itiraf etti: Türkiye artık dünya lideri! SİHA gücü karşısında duramayız

Türkiye, savunma sanayisinde son yılların en dikkat çekici atılımını gerçekleştirerek dünyanın en büyük taarruzi drone ihracatçısı haline geldi. 178 ülkeye satış yapan Türk SİHA’ları, küresel pazarda İsrail’i geride bırakarak yeni bir dönemin kapılarını araladı.

İsrail’in önde gelen ekonomi gazetesi Globes, “İsrail ve Türkiye insansız hava aracı üstünlüğü için mücadele ediyor” başlıklı haberinde, Türk SİHA’larının küresel pazarda İsrail’i geride bıraktığını yazdı.

Gazetenin savunma muhabiri Dean Shmuel Elmas imzalı analizde, "Türklerin üretim kapasitesi korkutucu seviyede" denildi.

TEL AVİV: TÜRKİYE ARTIK RAKİP DEĞİL, LİDER

"Türkiye ve İsrail artık aynı ligde değil. Türkler, üretim miktarı ve ihracat başarısı bakımından İsrail’i solladı" diyen yazar, Türkiye’nin 178 ülkeye savunma ihracatı yaparak "küresel bir SİHA imparatorluğu kurduğunu" ileri sürdü.

"TÜRKLERİN ÜRETİM KAPASİTESİ KORKUTUCU SEVİYEDE"

Globes, İsrailli savunma uzmanlarının da Türkiye’nin son yıllardaki çıkışını yakından izlediğini yazdı.

Haberde, İsrail UVID Konferansı Başkanı Alon Unger’in şu sözlerine yer verildi:

"Türklerin hem büyük miktarlarda üretim hem de ihracat yapma kapasitesine sahip olduğu artık çok açık. Düzinelerce Akıncı ve Aksungur, yaklaşık 100 Anka ve 600’den fazla Bayraktar TB2 dünyada görev yapıyor."

İsrail basını, Baykar’ın "dünyanın en agresif büyüyen savunma şirketlerinden biri” haline geldiğini yazarken, “Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar’ın liderliğinde Türkiye, savunma sanayisinde tarihi bir devrim yaptı" şeklinde görüşlere yer verdi.

İSRAİL'İN PAZAR PAYI ERİYOR, TÜRKİYE YÜKSELİYOR

Globes, Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) verilerine dayanarak, İsrail’in küresel savunma ihracatında düşüş yaşadığını, Türkiye’nin ise hızla yükseldiğini aktardı.

Haberde şu çarpıcı tablo paylaşıldı: "2020-2024 döneminde İsrail’in savunma ihracatı dünya toplamının yüzde 3,1’ine düştü. Aynı dönemde Türkiye yüzde 1,7’ye yükseldi. Eğilim devam ederse, Türkler birkaç yıl içinde İsrail’i geçebilir."

İsrail’in insansız hava aracı ihracatının 2022’de toplam savunma satışlarının yüzde 25’ini oluşturduğu, ancak 2024’te bu oranın sadece yüzde 1’e düştüğü bilgisi verildi.

Gazete, "İsrail’de 300’den fazla İHA şirketi var ama Türkiye’nin temposuna ayak uyduramıyorlar" ifadesiyle sektördeki düşüşe dikkat çekti.

Avrupa, Bayraktar TB2'yi envanterine katmaya hazırlanıyor!

"TÜRK SİHA'LARI SAHADA FARKLI"

İsrail basını, Türk SİHA’larının savaş alanındaki performansını da örneklerle anlattı.

Haberde, “Bayraktar TB2’ler Karabağ’da dengeleri değiştirdi, Ukrayna’da Rus ordusunu şaşkına çevirdi. Türk teknolojisi artık sadece bölgesel değil, küresel güç unsuru” denildi.

Globes, Türk SİHA’larının “savaşta kendini kanıtlamış” statüsüne ulaştığını yazdı ve Türkiye’nin bu başarıyı "yerli üretim, ihracat çeşitliliği ve siyasi esneklik"le sağladığını belirtti.

"İSRAİL'İN ÜSTÜNLÜK DÖNEMİ KAPANIYOR"

İsrailli uzman Dr. Eyal Pinko’nun değerlendirmesine de yer verilen haberde şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye çok tehlikeli bir rakip. Suriye semalarında yanlışlıkla bile olsa iki ülke arasında bir insansız hava aracı çatışması yaşanabilir. Artık hava üstünlüğü İsrail’in tekeline ait değil. Türkler bazen gelişmemiş ülkelere bir veya iki İHA’yı hediye ediyor, sonra bu ülkeler bakım hizmetlerini Türkiye’den almak zorunda kalıyor"



Diğer yandan Türkiye’yi kısa sürede "savunma diplomasisinin merkez ülkesi" haline getirdiği yorumu yapıldı.

"ERDOĞAN BAŞARDI"

Tel Aviv Üniversitesi’nden Dr. Hay Eytan Cohen Yanarocak’ın sözleri şöyle aktarıldı:

"Erdoğan, ‘Zalim ev sahibi kiracıyı başka yerde ev sahibi yapar’ diyor. Türkiye bir zamanlar İsrail’den İHA alıyordu, şimdi kendi üretiyor ve dünyaya satıyor."

Globes haberi şu ifadeyle tamamladı:

"İsrail insansız hava aracı sanayii duraklarken, Türkler rekor kırıyor. Türkiye’nin yükselişi artık sadece savunma sektörünün değil, İsrail’in dış politikasının da gündemi.”