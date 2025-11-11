ABD'de havalimanında korkunç kaza! Yolcu taşıyan araç perona çarptı, çok sayıda yaralı var
ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Dulles Uluslararası Havalimanı'nda (IAD) yolcu taşıyan aracın terminal binası peronuna çarpması sonucu 18 kişi yaralandı. Yetkililer, yaralananların hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.
The Hill'in haberine göre, Dulles Uluslararası Havalimanı'nda terminal binaları arasında yolcu taşımak için kullanılan araç, kenetlenmesi gereken binanın peronuna çarptı.
18 KİŞİ YARALANDI
Metropolitan Washington Havalimanı İdaresi yetkilisi Crystal Nosal, kazanın ardından yolcuların kurtarma personeli tarafından muayene edildiğini belirtti.
Olayda 18 kişinin yaralandığını bildiren Nosal, yaralıların hastaneye kaldırıldığını ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını bildirdi.
