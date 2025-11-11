Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Rusya'da korku dolu anlar! 3 yaşındaki çocuk ailesinin gözü önünde apartman boşluğuna düştü

Rusya'da korku dolu anlar! 3 yaşındaki çocuk ailesinin gözü önünde apartman boşluğuna düştü

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Rusya, Apartman, Asansör, Çocuk, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Voronej kentinde 3 yaşındaki bir çocuk, ailesinin gözü önünde asansör boşluğuna düştü. O anlar apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, çocuğun yaralı olarak kurtulduğu bildirildi.

Dehşete düşüren olay, Rusya’nın Voronej kentinde  bir apartmanda yaşandı. 3 yaşındaki bir çocuk, ailesinin gözü önünde asansör boşluğuna düştü. 

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, çocuğun asansör kapısına yaslandığı sırada kapının aniden kırıldığı ve çocuğun aşağıya düştüğü anlar yer alıyor. 

Rusya'da korku dolu anlar! 3 yaşındaki çocuk ailesinin gözü önünde apartman boşluğuna düştü - 1. Resim

2 METRE DERİNLİĞİNDEKİ BOŞLUĞA İNDİ

Çocuğun düşmesiyle korku dolu anlar yaşayan anne ve baba kısa süre içinde harekete geçti. Babanın yaklaşık 2 metre derinliğindeki boşluğa inerek oğlunu kurtarmaya çalıştığı bildirildi.

UZUN UĞRAŞLAR SONUCU KURTARILDI 

Ailenin çığlıkları üzerine evlerinden çıkan komşular da yardımcı olmaya çalışırken, uzun uğraşlar sonucu baba çocuğunu kurtarmayı başardı. 

Rusya'da korku dolu anlar! 3 yaşındaki çocuk ailesinin gözü önünde apartman boşluğuna düştü - 2. Resim

"ŞANS ESERİ DEMİRLERİN ÜZERİNE DÜŞMEDİ"

Olayın ardından açıklamalarda bulunan baba, hala yaşadıkları şokun etkisinde olduklarını belirterek, "Çocuğumuz başında ve sırtında birkaç morlukla kurtuldu. Oğlum şans eseri zemindeki demirlerin üzerine düşmedi. Binamız bir yıl kadar önce yapıldı ama asansörleri gerçekten berbat. Çalışırken bile gürültü, gıcırtı ve sürtünme sesleri geliyor," ifadelerinde bulundu.
Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türkiye ev sahibi oluyor: Yüzyılın Konut Projesi'ne ilk günden rekor başvuru!Canlı Hayvan Borsasında silahlar patladı! Yaralılar var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
"Ağırlayamayız!" Trump’tan Xi Jinping çıkışı stüdyoyu karıştırdı! - DünyaTrump patladı: Xi Jinping’i bile ağırlayamayız!Tel Aviv itiraf etti: Türkiye artık dünya lideri! SİHA gücü karşısında duramayız - Dünya"SİHA gücü karşısında duramayız"ABD'de havalimanında korkunç kaza! Yolcu taşıyan araç perona çarptı, çok sayıda yaralı var - DünyaHavalimanında korkunç kaza! Yolcu taşıyan araç perona çarptıSanat müzesinde kaos: 40 yıllık eseri 'kirli' sanıp temizledi - DünyaSanat müzesinde kaos: 40 yıllık eseri 'kirli' sanıp temizlediSuriye Cumhurbaşkanı Şara, Trump görüşmesinden sonra ilk kez konuştu: "Karar verme yetkim yoktu" - DünyaTrump görüşmesinden sonra ilk kez konuştu!Almanya'da yoğun bakımda dehşet! Aynı odada kaldığı hastanın solunum cihazını söktü - DünyaYoğun bakımda cinayet! Yaşlı hastanın solunum cihazını söktü
Sonraki Haber Yükleniyor...