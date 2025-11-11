Rusya'da korku dolu anlar! 3 yaşındaki çocuk ailesinin gözü önünde apartman boşluğuna düştü

Dehşete düşüren olay, Rusya’nın Voronej kentinde bir apartmanda yaşandı. 3 yaşındaki bir çocuk, ailesinin gözü önünde asansör boşluğuna düştü.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, çocuğun asansör kapısına yaslandığı sırada kapının aniden kırıldığı ve çocuğun aşağıya düştüğü anlar yer alıyor.

2 METRE DERİNLİĞİNDEKİ BOŞLUĞA İNDİ

Çocuğun düşmesiyle korku dolu anlar yaşayan anne ve baba kısa süre içinde harekete geçti. Babanın yaklaşık 2 metre derinliğindeki boşluğa inerek oğlunu kurtarmaya çalıştığı bildirildi.

UZUN UĞRAŞLAR SONUCU KURTARILDI

Ailenin çığlıkları üzerine evlerinden çıkan komşular da yardımcı olmaya çalışırken, uzun uğraşlar sonucu baba çocuğunu kurtarmayı başardı.

"ŞANS ESERİ DEMİRLERİN ÜZERİNE DÜŞMEDİ"

Olayın ardından açıklamalarda bulunan baba, hala yaşadıkları şokun etkisinde olduklarını belirterek, "Çocuğumuz başında ve sırtında birkaç morlukla kurtuldu. Oğlum şans eseri zemindeki demirlerin üzerine düşmedi. Binamız bir yıl kadar önce yapıldı ama asansörleri gerçekten berbat. Çalışırken bile gürültü, gıcırtı ve sürtünme sesleri geliyor," ifadelerinde bulundu.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.