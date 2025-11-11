Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Almanya'da yoğun bakımda dehşet! Aynı odada kaldığı hastanın solunum cihazını söktü

Almanya'da yoğun bakımda dehşet! Aynı odada kaldığı hastanın solunum cihazını söktü

Almanya'da bir hastanede tedavi gören 32 yaşındaki hasta, yoğun bakım odasında birlikte kaldığı 75 yaşındaki hastanın solunum cihazını söktü. Yaşlı hasta yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde bulunan Köln şehrindeki bir hastanenin yoğun bakım servisinde korkunç bir cinayet yaşandı.

YAŞLI HASTANIN SOLUNUM CİHAZINI SÖKTÜ

Köln Savcılığı ve polis tarafından yapılan açıklamada, Köln’deki bir hastanede alkol bağımlılığı tedavisi gören 32 yaşındaki bir hastanın, yoğun bakım odasında birlikte kaldığı 75 yaşındaki hastanın solunum cihazını söktüğü ifade edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Olayı fark eden hastanenin güvenlik görevlileri, 32 yaşındaki hastayı gözaltına aldı. 75 yaşındaki hasta ise sağlık personelinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı.

Köln polisi, geçtiğimiz cumartesi gecesi yaşanan olayın ardından cinayet şüphesiyle soruşturma başlattı. Savcılık kararıyla 32 yaşındaki şüpheli, ilk aşamada uyuşturucu tedavisi görenlerin bulunduğu bir hastaneye sevk edildi. Savcılığa göre, şüphelinin isnat edilen suçu alkol bağımlılığı nedeniyle sorumluluk bilincinin azaldığı bir dönemde işlemiş olabileceği değerlendiriliyor. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

