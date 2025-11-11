11 Kasım Adana hava durumu: Bugün Adana'da hava nasıl, yağmur yağacak mı?

Adana'da yaşayan vatandaşlar, günün ilk ışıklarıyla beraber hava durumu hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gün boyunca güney yönlü rüzgarların yer yer 30 km/s hızla eseceği kentte, nem oranın da yüzde 80'e kadar çıkması tahmin ediliyor.

BUGÜN ADANA'DA HAVA NASIL?

11 Kasım Salı günü Adana'da hava sabah saatlerinde çok bulutlu ve sıcak geçecek. Sabah 09.00 ile 12.00 arasında sıcaklık 27 dereceye kadar çıkarken, hava oldukça açık ve nem oranı düşük olacak. Ancak öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Sağanak yağışla beraber sıcaklık 21 dereceye, nem oranı ise 50'ların üzerine çıkacak. Öğleden sonra ve akşam saatlerinde yağış etkisini sürdürürken sıcaklık kademeli olarak düşecek. 18..00'den sonra 17 dereceye, gece yarısına doğru ise 15 dereceye kadar gerileyecek. Gün boyunca rüzgar genel olatak güney yönlerinden edecek ve zaman zaman 30 kilometreyi aşan hızlara ulaşacak.

11 KASIM ADANA'DA YAĞIŞ VAR MI?

11 Kasım 2025 salı günü Adana'da yağmur yağacaktır. Özellikle öğle ve ikindi saatlerinde kısa süreli kuvvetli rüzgarlar hissedilebilir. Genel olarak Adana'da bugün sabah yaz havasını andıran bir sıcaklık yaşanacakken, öğleden sonra yağışla beraber erin ve nemli bir havaya dönüş olacak.

Akşam saatlerinde hava hissedilir deredede serinleyeceği için dışarı çıkacak vatandaşların yanlarında şemsiye ve üzerlerine mont bulundurmalarında fayda var.