Bahis oynayan 1024 futbolcu kim, isimleri belli mi?

Futbolda büyük yankı uyandıran bahis soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu, aralarında Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig’den toplam 1024 futbolcunun bahis oynadığına dair tespitler sonrası tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildiğini duyurdu.

BAHİS OYNAYAN 1024 FUTBOLCU KİM?

TFF’nin resmi açıklamasına göre profesyonel liglerde yer alan toplam 1024 futbolcunun bahis oynadığı tespit edilerek Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi kapsamında disipline sevk edildi. Bu isimler arasında Süper Lig’den 27, 1. Lig’den 77, 2. Lig’den 282, 3. Lig’den ise 629 futbolcu bulunuyor. Bunun yanı sıra 9 profesyonel futbolcunun da soruşturma kapsamında sevk edildiği bildirildi.

TFF, sürecin hassasiyetle yürütüldüğünü ve resmi kurumlarla yapılan yazışmaların devam ettiğini aktardı. Tek seferlik bahis işlemi tespit edilen 47 futbolcuya dair disiplin sürecinin ise ek belge ve deliller doğrultusunda yeniden ele alınacağı açıklandı. Bu nedenle ceza sürecinin her oyuncu için farklılık gösterebileceği vurgulanıyor.

BAHİS OYNAYAN 1024 FUTBOLCU İSİM LİSTESİ

TFF, sevk edilen futbolcuların tamamını resmi internet sitesinde paylaştı. Süper Lig’den Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Konyaspor, Kasımpaşa, Samsunspor, Alanyaspor, Rizespor, Gaziantep FK, Antalyaspor ve Kayserispor’dan toplam 27 futbolcunun adı listede yer aldı. Listede yer alan dikkat çeken isimler arasında Beşiktaş’tan Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal, Galatasaray’dan Metehan Baltacı ve Eren Elmalı, Trabzonspor’dan Boran Başkan ve Salih Malkoçoğlu bulunuyor.

Soruşturma kapsamında 15 günlük ek transfer dönemi için FIFA ile temas kurulduğu da açıklanırken TFF 2. Lig ve 3. Lig’de fikstürlerin iki hafta ertelenmesi kararı alındı. Süper Lig ve 1. Lig’de ise fikstür değişikliğine gidilmedi. Soruşturmanın genişletilmesi beklenirken yeni isimlerin listeye eklenip eklenmeyeceği merak ediliyor.