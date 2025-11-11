Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Uzak Şehir Şahin öldü mü, Alperen Çankaya diziden ayrılıyor mu?

Uzak Şehir Şahin öldü mü, Alperen Çankaya diziden ayrılıyor mu?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Uzak Şehir Şahin öldü mü, Alperen Çankaya diziden ayrılıyor mu?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Uzak Şehir’in son bölümünde Şahin'in kendini vurduğu anlar sosyal medyada gündem oldu. İzleyiciler, Şahin karakterini oynayan Alperen Çankaya’nın diziden ayrılıp ayrılmayacağını merak ediliyor. Öte yandan Uzak Şehir Şahin öldü mü, diziden çıktı mı aramaları yapılıyor.

Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın başrolünde yer aldığı Uzak Şehir’in son bölümünde Şahin karakterinin sahneleri gündem oldu.  “Şahin öldü mü?” sorusu bir anda sosyal medyada en çok konuşulan başlıklardan biri haline geldi. Alperen Çankaya’nın diziden ayrılıp ayrılmadığı takip edilen konular arasında yer alıyor.

UZAK ŞEHİR ŞAHİN ÖLDÜ MÜ?

Son bölümde Şahin’in öğrendiği gerçekler dizide gerilim dolu anlar yaşattı. Babasının Boran’ın ölümüne giden süreçte azmettirici olduğunu öğrenen Şahin, vicdanıyla yüzleşirken yaşadığı büyük şok ve pişmanlıkla Cihan ailesine her şeyi itiraf etti ve daha sonra kendini öldürmeye kalkıştı.

Silahı önce başına dayayan Şahin, kendini göğsünden vurdu. Karakterin akıbeti belirsizliğini koruyor.

Uzak Şehir Şahin öldü mü, Alperen Çankaya diziden ayrılıyor mu? - 1. Resim

ALPEREN ÇANKAYA DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Şahin karakterini canlandıran Alperen Çankaya, son bölümdeki performansıyla sosyal medyada övgü yağmuruna tutuldu. Henüz yapım ekibinden oyuncunun diziden ayrılacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Bu da ayrılık ihtimalinin netleşmediği anlamına geliyor. Senaryonun yönü gelecek bölümle birlikte netleşecek.

Uzak Şehir Şahin öldü mü, Alperen Çankaya diziden ayrılıyor mu? - 2. Resim

UZAK ŞEHİR ŞAHİN DİZİDEN ÇIKIYOR MU?

Karakterin yaşadığı duygusal çöküş, ilerleyen bölümlerde yeni çatışmaların başlangıcı da olabilir. Senaryo gereği bir süre uzaklaştırma ya da geçici ayrılık ihtimali konuşulsa da kesin bir ayrılık açıklaması yapılmadı. Son bölümde kendini vuran Şahin'in önümüzdeki bölümlerde iyileşme sürecinin işlenmesi bekleniyor.

Dizinin takipçileri özellikle son bölüm sonrası “Şahin’siz Uzak Şehir olmaz” yorumları yapıyor. 

Uzak Şehir Şahin öldü mü, Alperen Çankaya diziden ayrılıyor mu? - 3. Resim

ALPERAN ÇANKAYA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1990 yılında doğan Alperen Çetinkaya, lise eğitimin ardından 2009 yılında Gazi Üniversitesi İktisat bölümüne başladı. Ancak buradaki eğitimini 2012 yılında yarıda bırakarak Bilkent Üniversitesi Tiyatro bölümüne geçiş yaptı. 

Öğrencilik yıllarında Bilkent Tiyatrosu'nda birçok oyunda rol aldı. 2016 yazında Shangai Theatre Academy'de burslu olarak geleneksel Çin operası eğitimi aldı.

2015-2017 yılları arasında Bilkent Çocuk Tiyatrosu'nda eğitmenlik ve reji asistanlığı görevlerinde bulundu. 2017 yılında üniversiteden mezun oldu ve arkadaşlarıyla birlikte Ankara'da "Sahne 367"yi kurdu. Tiyatro çalışmalarının yanı sıra "Vatanım Sensin", "Baba", "Biz Kimden Kaçıyorduk Anne" ve "Cam Perde" gibi dizi ve filmlerde rol aldı. Cam Perde filmindeki performansıyla 42. İstanbul Film Festivali'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü aldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Araba kullanırken uyuya kaldı! Gözünü açtığında şoke oldu
