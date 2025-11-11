Milli ara kaç gün sürecek? Liglerin yeniden başlayacağı tarihi belli oldu

Milli maç haftasının yaklaşmasıyla birlikte Trendyol Süper Lig’e kısa süreli bir ara veriliyor. A Milli Futbol Takımı, kasım ayında Bulgaristan ve İspanya ile oynayacağı kritik karşılaşmalara hazırlanırken futbolseverler Milli ara kaç gün sürecek merak edildi. İşte milli ara takvimi ve liglerin yeniden başlayacağı tarihe dair detaylar...

MİLLİ ARA KAÇ GÜN SÜRECEK?

Trendyol Süper Lig’de kasım ayı milli arası, 9 Kasım Pazar günü oynanacak 12. hafta maçlarının ardından başladı. Böylece takımlar milli maç haftası boyunca lig karşılaşmalarına çıkmayacak ve hazırlıklarına ara verilecek.

Milli aranın yaklaşık 13 gün sürmesi bekleniyor. Bu süreçte takımlar hem eksiklerini gidermek hem de sakat oyuncularını toparlamak için kamp programları uygulayacak. A Milli Takım ise iki karşılaşma oynayarak Avrupa Elemeleri’nde kritik puan mücadelesi verecek.

LİGLER YENİDEN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli aranın ardından Trendyol Süper Lig, 22 Kasım 2025 tarihinde kaldığı yerden devam edecek. 13. haftanın açılış mücadelesinde Kayserispor, Gaziantep FK’yı ağırlayacak.

MİLLİ ARA NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

Milli ara Trendyol Süper Lig’de 9 Kasım Pazar günü oynanacak maçların ardından resmen başlayacak. Aranın sona ermesiyle birlikte lig fikstürü 22 Kasım Cumartesi itibarıyla tekrar işleme girecek.

Bu tarihler arasında A Milli Takım, Avrupa Elemeleri kapsamında hazırlıklarını sürdürecek. Futbolseverlerin gözü hem milli maçlarda hem de ligde dönüş performansında olacak.

MİLLİ MAÇ TARİHLERİ

15 Kasım 2025: Türkiye - Bulgaristan

18 Kasım 2025: İspanya - Türkiye