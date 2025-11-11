Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Milli ara kaç gün sürecek? Liglerin yeniden başlayacağı tarihi belli oldu

Milli ara kaç gün sürecek? Liglerin yeniden başlayacağı tarihi belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Milli ara kaç gün sürecek? Liglerin yeniden başlayacağı tarihi belli oldu
Milli Takım, Milli Ara, Süper Lig, Kayserispor, Gaziantep FK, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri nedeniyle Trendyol Süper Lig’e verilen milli ara futbol gündeminin odağında. Taraftarlar milli aranın kaç gün süreceğini ve liglerin yeniden başlayacağı tarihi merak ediyor.

Milli maç haftasının yaklaşmasıyla birlikte Trendyol Süper Lig’e kısa süreli bir ara veriliyor. A Milli Futbol Takımı, kasım ayında Bulgaristan ve İspanya ile oynayacağı kritik karşılaşmalara hazırlanırken futbolseverler Milli ara kaç gün sürecek merak edildi. İşte milli ara takvimi ve liglerin yeniden başlayacağı tarihe dair detaylar...

MİLLİ ARA KAÇ GÜN SÜRECEK?

Trendyol Süper Lig’de kasım ayı milli arası, 9 Kasım Pazar günü oynanacak 12. hafta maçlarının ardından başladı. Böylece takımlar milli maç haftası boyunca lig karşılaşmalarına çıkmayacak ve hazırlıklarına ara verilecek.

Milli aranın yaklaşık 13 gün sürmesi bekleniyor. Bu süreçte takımlar hem eksiklerini gidermek hem de sakat oyuncularını toparlamak için kamp programları uygulayacak. A Milli Takım ise iki karşılaşma oynayarak Avrupa Elemeleri’nde kritik puan mücadelesi verecek.

Milli ara kaç gün sürecek? Liglerin yeniden başlayacağı tarihi belli oldu - 1. Resim

LİGLER YENİDEN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli aranın ardından Trendyol Süper Lig, 22 Kasım 2025 tarihinde kaldığı yerden devam edecek. 13. haftanın açılış mücadelesinde Kayserispor, Gaziantep FK’yı ağırlayacak.

Milli ara kaç gün sürecek? Liglerin yeniden başlayacağı tarihi belli oldu - 2. Resim

MİLLİ ARA NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

Milli ara Trendyol Süper Lig’de 9 Kasım Pazar günü oynanacak maçların ardından resmen başlayacak. Aranın sona ermesiyle birlikte lig fikstürü 22 Kasım Cumartesi itibarıyla tekrar işleme girecek.

Bu tarihler arasında A Milli Takım, Avrupa Elemeleri kapsamında hazırlıklarını sürdürecek. Futbolseverlerin gözü hem milli maçlarda hem de ligde dönüş performansında olacak.

Milli ara kaç gün sürecek? Liglerin yeniden başlayacağı tarihi belli oldu - 3. Resim

MİLLİ MAÇ TARİHLERİ

15 Kasım 2025: Türkiye - Bulgaristan

18 Kasım 2025: İspanya - Türkiye

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İntihar mı, kaza mı, cinayet mi? Güllü'nün ölümünde yeni gelişme: Başsavcılıktan 3 talimat
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 10 Kasım eleme adayları belli oldu - HaberlerMasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 10 Kasım eleme adayları belli oldu10 Kasım Pazartesi TV yayın akışı! Bu akşam hangi dizi ve filmler var? - Haberler10 Kasım Pazartesi TV yayın akışı! Bu akşam hangi dizi ve filmler var?TOKİ 500 bin sosyal konuta vefat eden emeklinin emekli olmayan eşi başvurabilir mi? - HaberlerTOKİ 500 bin sosyal konuta vefat eden emeklinin emekli olmayan eşi başvurabilir mi?e- Devlet çöktü mü, neden girilmiyor? Son dakika turkiye.gov.tr eDevlet kapısı sitesine giriş sağlanamıyor - Haberlere- Devlet çöktü mü, neden girilmiyor? Son dakika turkiye.gov.tr eDevlet kapısı sitesine giriş sağlanamıyorİstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 11 Kasım 2025 BEDAŞ-AYEDAŞ İstanbul kesinti listesi - Haberlerİstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 11 Kasım 2025 BEDAŞ-AYEDAŞ İstanbul kesinti listesiTOKİ 500 bin sosyal konut sözleşmesi ne zaman imzalanacak? - HaberlerTOKİ 500 bin sosyal konut sözleşmesi ne zaman imzalanacak?
Sonraki Haber Yükleniyor...