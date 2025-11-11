Vatandaşların dikkati faciayı önledi! Çekmeköy sokağa döküldü

Korkunç olay, Çekmeköy'ün Çatalçeşme Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Mahallede yanık ve duman kokusu fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kokunun bir metal işleme fabrikasından yayıldığını tespit etti. Fabrikada yapılan incelemede içeride yangın çıktığı belirlendi.

FABRİKADA MADDİ HASAR OLUŞTU

Kabloların tutuşmasıyla başladığı değerlendirilen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı.

Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, fabrikanın bir bölümünde maddi hasar meydana geldi. Mahallede kısa süreli paniğe neden olan yangın, ekiplerin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.