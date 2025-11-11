Vatandaşların dikkati faciayı önledi! Çekmeköy sokağa döküldü
3. Sayfa Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Çekmeköy'de yanık ve duman kokusunu fark eden vatandaşların ihbarıyla yangın faciası önlendi. Metal işleme fabrikasında kabloların tutuşmasıyla başlayan alevler son anda önlendi.
Korkunç olay, Çekmeköy'ün Çatalçeşme Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Mahallede yanık ve duman kokusu fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kokunun bir metal işleme fabrikasından yayıldığını tespit etti. Fabrikada yapılan incelemede içeride yangın çıktığı belirlendi.
FABRİKADA MADDİ HASAR OLUŞTU
Kabloların tutuşmasıyla başladığı değerlendirilen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı.
Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, fabrikanın bir bölümünde maddi hasar meydana geldi. Mahallede kısa süreli paniğe neden olan yangın, ekiplerin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Çağla Çağlar