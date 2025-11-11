Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Vatandaşların dikkati faciayı önledi! Çekmeköy sokağa döküldü

Vatandaşların dikkati faciayı önledi! Çekmeköy sokağa döküldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Vatandaşların dikkati faciayı önledi! Çekmeköy sokağa döküldü
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çekmeköy'de yanık ve duman kokusunu fark eden vatandaşların ihbarıyla yangın faciası önlendi. Metal işleme fabrikasında kabloların tutuşmasıyla başlayan alevler son anda önlendi.

Korkunç olay, Çekmeköy'ün Çatalçeşme Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Mahallede yanık ve duman kokusu fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kokunun bir metal işleme fabrikasından yayıldığını tespit etti. Fabrikada yapılan incelemede içeride yangın çıktığı belirlendi.

Vatandaşların dikkati faciayı önledi! Çekmeköy sokağa döküldü - 1. Resim

FABRİKADA MADDİ HASAR OLUŞTU

Kabloların tutuşmasıyla başladığı değerlendirilen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı.

Vatandaşların dikkati faciayı önledi! Çekmeköy sokağa döküldü - 2. Resim

Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, fabrikanın bir bölümünde maddi hasar meydana geldi. Mahallede kısa süreli paniğe neden olan yangın, ekiplerin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bakan Fidan, ABD'de Suriye lideri eş-Şara ile görüştü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Dudullu OSB’de korkutan yangın! Çok sayıda ekip müdahale etti - 3. SayfaDudullu OSB’de korkutan yangın! Çok sayıda ekip müdahale ettiAdana'da ev yangını! Bir aile hastanelik oldu - 3. SayfaAdana'da ev yangını! Bir aile hastanelik olduAksaray'da cinayet! Birlikte yaşadığı kadını öldürdü, inşaatta saklanırken yakalandı - 3. SayfaAksaray'da kadın cinayeti! Zanlı inşaatta saklandıİstanbul'da korkunç cinayet! Arabanın içindeki arkadaşlarını kurşuna dizdi - 3. SayfaArabanın içindeki arkadaşlarını kurşuna dizdiHakkari'de yangın 2 gündür sürüyor! 'Kuş cenneti' tehlike altında - 3. SayfaYerleşim yerleri tehlike altında!Küçükçekmece'de tüyler ürperten olay! Silahla vurulmuş halde ölü bulundu - 3. SayfaKüçükçekmece'de tüyler ürperten olay!
Sonraki Haber Yükleniyor...