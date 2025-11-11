Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Aksaray'da cinayet! Birlikte yaşadığı kadını öldürdü, inşaatta saklanırken yakalandı

Aksaray'da cinayet! Birlikte yaşadığı kadını öldürdü, inşaatta saklanırken yakalandı

Aksaray’da 50 yaşındaki Selvi Kalas, birlikte yaşadığı İbrahim D. (55) tarafından evinde boynundan vurularak öldürüldü. Zanlı olayın ardından saklandığı inşaatta yakalandı.

Olay, gece yarısı Aksaray’ın Ortaköy ilçesi TOKİ konutlarında meydana geldi. Birlikte yaşadığı kadın ile tartışan İbrahim D., yanındaki ruhsatsız tabanca ile Selvi Kalas'ı boynundan vurdu. 

ZANLI HIZLICA EVDEN KAÇTI

Kadın kanlar içinde yere yığılırken, silah sesini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, İbrahim D. suç aleti tabancayla birlikte evden kaçtı. Sağlıkçılar kadının hayatını kaybettiğini belirlerken, polis kaçan şüphelinin peşine düştü.

Aksaray'da cinayet! Birlikte yaşadığı kadını öldürdü, inşaatta saklanırken yakalandı - 1. Resim

İNŞAATTA SAKLANIRKEN YAKALANDI

Kısa sürede şahsın saklandığı inşaatı belirleyen Ortaköy İlçe Emniyet Amirliğinde görevli sivil polis ekipleri, inşaata yaptığı baskında çatı katında şahsı tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli ifadesi alınmak üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü. Polisin incelemeyi sürdürdüğü olayla ilgili Ortaköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tahkikat başlatıldı.

 

 

