Adrese teslim ihaleler! İBB’nin reklam panolarıyla ilgili usulsüzlükleri Sayıştay raporuna girdi

HABER MERKEZİ ANKARA -Sayıştay’ın İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) dair denetim raporunda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmaya da konu olan reklam panoları ihalelerine dair önemli tespitler yer alıyor.

Sayıştay’ın raporunda ‘Reklam Alanlarının İşletme Hakkının Kiralanması İhaleler’ başlığı ile yer alan bulgusunda rekabet ilkesinin önemli derecede zedelendiği ve bu ihalelere özel şartlar konularak, sadece Medya AŞ ve Kültür AŞ’nin ihaleye girmesinin sağlandığı belirtildi. Raporda yapılan tespitler şöyle sıralandı:

REKABET ENGELLENDİ

İdare tarafından, aşağıdaki tabloda yer alan reklam alanlarının işletme hakkının kiralanması ihalelerinde, katılım şartlarının rekabeti engelleyici şekilde belirlendiği, bu sebeple de ihalelere katılımın kısıtlı kaldığı hatta birçok ihalede sadece tek katılımcının olduğu tespit edilmiştir.

İhalelere katılım şartı olarak; belirli bir sermaye tutarı öngörülmüştür. Sermaye tutarının yanı sıra ihalelere katılım şartı olarak son yıllarda belirli bir tutarda ciro elde etmek ve iş deneyim belgesi sunmak da istenen şartlar arasında yer almaktadır.

Bahsi geçen reklam alanlarının kiralanması ihalelerinde sermaye, ciro ve iş deneyim belgelerinde yüksek tutarlarda şartlar öngörülürken İdarenin yapmış olduğu diğer kiralama ihalelerinde öngörülen isteklinin İdareye borcu olmaması şartı bu ihalelerde öngörülmemiştir. Bahsi geçen ihaleleri kazanan firmalar ise İdareye vadesi geçmiş borçları olan İdare iştirakleridir.

İKİ FİRMA İLE SINIRLANDIRILDI

Bazı ihalelerde, ihaleye katılım şartı olarak 12 milyon, 20 milyon, 40 milyon gibi sermaye şartları istendiği görülmektedir. İTO’dan alınan bilgilerin incelenmesi neticesinde İstanbul ilinde faaliyet gösteren reklam firmalarından; 12 milyon ve üzerinde sermayesi olan 82 adet; 20 milyon ve üzerinde sermayesi olan 56 adet; 40 milyon ve üzerinde sermayesi olan ise 25 adet firma bulunmaktadır. İstanbul Ticaret Odasının (İTO) verilerine göre toplamda 1.105 adet firmanın olduğu bir faaliyet alanında ihaleye katılabilecek firma sayısının bahsedilen sayılara kadar düşürülmesi ihalelerde açıklık ve rekabetin sağlanması ilkelerini zedelemektedir.

İhalelere katılan firma sayılarının bir ya da iki ile sınırlı kalması da ihalelere katılımın kısıtlandığını destekler nitelikte bir durumdur.

İHALESİZ KİRALAMIŞLAR

Reklam alanlarının işletilmesi ihalelerine bir ya da iki firma katılmış olup bu firmalar da İdarenin hissedarı oldukları şirketlerdir. İhaleleri kazanan İdare iştirakleri bu alanları daha sonra alt yüklenicilere kiralamışlardır. Belediye şirketleri, 2886 sayılı Kanun kapsamında olmadıklarından dolayı İdareden almış oldukları reklam alanlarının işletme haklarının kiralanması işlerini herhangi bir ihale usulüne tabi olmadan alt kiracılara kiraya vermişlerdir.

Reklam alanlarının işletme hakkının kiralanması işinde, ihaleyi alan idare iştirakleri aldıkları yerleri ihale bedelinin toplam 170.532.745,00 TL üstünde alt kiracılara kiraya vermişlerdir.

