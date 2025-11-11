Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Binlerce ocağı söndürdü! Kumar illeti her yerde

Kara parayla mücadele kesintisiz devam ediyor. Millî Piyango, bugüne kadar 419 bin sanal kumar ve yasa dışı bahis sitesi için suç duyurusunda bulundu. Son ayda da 10 bin 519 sunucuya ve 1.473 siteye erişim engeli getirildi.

Terörün finansmanından kara para aklamaya kadar birçok suça zemin hazırlayan yasa dışı bahse karşı topyekun mücadele devam ediyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, mali suçlar kapsamında illegal bahisle hızlı ve etkili şekilde mücadele edebilmek için finansal işlemler askıya alınırken bu kapsamda ertelenen işlem tutarı 2024’te 2,2 milyar lira, bu yılın 7 ayında 3,6 milyar lira oldu. Mücadele kapsamında Millî Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürlüğü de geçen yıl 232 bin 899, bu yılın ocak-ekim döneminde 69 bin 206 yasa dışı bahis ve sanal kumar sitesinin erişime engellenmesi için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirimde bulundu. Bu yıl mayıs ayından itibaren sanal kumar ve yasa dışı bahis sitelerine oyun veya içerik sağlayan küresel içerik-oyun sağlayıcılarının sunucu ve bağlantı adreslerine de erişim engeli getirilmeye başlandı.

Buna göre, mayıs-ekim döneminde 10 bin 519 sunucu adresi ile kumar ve yasa dışı bahis sitesine reklam ve yönlendirme yapan 1.473 internet sitesi için erişim engeli kararı alındı. Ayrıca, bugüne kadar 419 bin 158 sanal kumar ve yasa dışı bahis sitesi için suç duyurusunda bulunuldu.

Mali Eylem Görev Gücünün (FATF) tüm üye ülkeler nezdinde başlattığı beşinci tur karşılıklı değerlendirme sürecinin Türkiye açısından başarıyla tamamlanması amacıyla da çalışmalar devam ediyor. MASAK tarafından yürütülen çalışmalarla, suç gelirlerinin aklanması, terörizm ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadele kapsamında yükümlü grubu genişletildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği ile kripto varlık işlemlerinde uygulanması gereken sıkılaştırılmış tedbirler detaylandırılarak ek tedbirler getirildi.

 
