Vefa, iyiliğin de semti oldu! Abdi İbrahim çocuk ve ailelere destek oluyor

EKONOMİ SERVİSİ - Bu adımın, şirketin ve vakfın felsefesinin bir göstergesi olduğunu söyleyen Abdi İbrahim Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Nesrin Barut Esirtgen, “İyilik Evimizin kapılarını bundan üç yıl önce, Aralık 2022’de sevgili çocuklarımızın ve ailelerinin kullanıma açtık. Hem çocuklar hem de aileleri için kalıcı bir iyilik ekosistemi oluşturmayı hedefliyoruz. Bu değerli modelin etkisi bize büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Amacımız daha başka illerde de İyilik Evi açmak” dedi.

Abdi İbrahim Vakfı Başkanı Dr. M. Oğuzcan Bülbül de İyilik Evi ile kanser tedavisi gören çocuklar ve ailelerine barınma desteği verdiklerini, eğitim bursları ile gençlerin bilim, araştırma ve teknolojide ilerlemelerine katkı sağladıklarını, Cesur Kulaçlar ile down sendromlu çocukları desteklediklerini ifade etti ve her projenin hedefini ‘umudu güçlendirmek’ olarak açıkladı.

Projelerin geldiği yerin anlatılması için gerçekleştirilen toplantıda verilen bilgiye göre, kanser tedavisi gören çocukların İstanbul’daki barınma ihtiyacına destek olmayı amaçlayan İyilik Evi, 18 odalı ve tam kapasite olarak 45 kişiye destek verebiliyor. İyilik Evi, sadece bir misafirhane değil, çocukların umudunu artıran, ailelerin dayanışma gücünü destekleyen bir merkez özelliği de taşıyor. Çocuklar için etkinliklerin yer aldığı evde, aileler için de okuma-yazma, ahşap boyama, dikiş-nakış gibi eğitimler veriliyor.